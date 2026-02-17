Un crucero de Miami rescata a seis balseros frente a las costas de Cuba

La Habana/La tripulación del Enchantment of the Seas, del operador de cruceros Royal Caribbean, con sede en Miami, rescató el pasado domingo frente a las costas de Cuba a seis balseros. De acuerdo con información difundida por Martí Noticias, el buque detectó la embarcación rústica, que estaba siendo impulsada por remos, y al acercarse las personas gritaban que estaban “perdidos”.

Reinier Mendoza, un pasajero del crucero, contó al mismo medio, que la balsa hacía aguas y aparentemente se le había dañado el motor, por lo que el director del navío les informó de que “iban a parar porque había unos balseros cubanos en una lancha”.

Mendoza detalló que los cubanos “seguían dándole a los remos, hasta que el crucero finalmente bajó un barquito de rescate y empezaron a darle vueltas en círculo... hasta que decidieron montarse de dos en dos y los pusieron acá en el crucero”.

De acuerdo con el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un buque debe “prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar”.

Un pasajero del crucero contó que los cubanos “seguían dándole a los remos, hasta que el crucero finalmente bajó un barquito de rescate". / Reddit/Royal Caribbean

En apego a la normatividad, un usuario de Reddit detalló que alrededor de las 4:45 de la tarde el capitán detectó la balsa y después de informar a la Guardia Costera sobre el avistamiento, cerca de “las seis de la tarde decidieron recogerlos”.

“Nosotros estábamos cerca de Cuba. Gracias a Dios, el crucero los encontró y lo rescataron, porque así no iban a llegar muy lejos y las aguas estaban bien malas”, agregó Reinier Mendoza.

De acuerdo con el itinerario del crucero, el Enchantment of the Seas, que zarpó de Port Everglades, en Florida, permaneció en Gran Caimán hasta el lunes, e informó que los balseros cubanos “serían devueltos”. La bitácora señala que el crucero tendrá una segunda escala en Cozumel (México), el 18 de febrero. Se espera que el buque regrese a Florida el viernes 20 de febrero.

No es el primer rescate de balseros cubanos por cruceros de Royal Caribbean. En septiembre pasado la tripulación del Enchantment of the Seas rescató a 10 balseros cubanos que se encontraban a la deriva en una embarcación que estaba a punto de hundirse. Los migrantes fueron entregados después a la Secretaría de Marina en el puerto de Mahahual, en el estado de Quintana Roo. El Instituto Nacional de Migración aún no define el proceso migratorio de las personas de la Isla pero “descarta” su deportación.

En febrero del año pasado la tripulación del crucero Brilliance of the Seas entregó a las autoridades de Cozumel, México, a otros 11 balseros cubanos que rescató un día antes durante su travesía hacia Puerto Progreso, en el estado de Yucatán. Los migrantes estaban “exhaustos y desnutridos”, dijo Randle Roper, director ejecutivo de Vacaya, una empresa de vacaciones LGBTQ+.