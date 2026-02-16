Las empresas que sirvieron comida a médicos cubanos en México recibieron trato de favor

Ciudad de México/Nuevos datos alimentan la polémica en México por la importación de médicos cubanos. En esta ocasión, referidos a empresas contratadas para el hospedaje, la alimentación y el transporte de los sanitarios cubanos en 12 estados gobernados por Morena, el partido en el poder.

Según un reportaje publicado en el semanario Proceso, las empresas Kol-Tov, en participación conjunta con Productos Serel, y Perlop Operadora de Alimentos, que han sido “investigadas por irregularidades”, recibieron trato de favor por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Algunas de estas compañías, dice la investigación, “fueron beneficiadas con adjudicaciones directas”. En total, México pagó partede los 1.600 millones de pesos (93.234.765 dólares) desembolsados durante cuatro meses a estos consorcios para cubrir servicios externos en favor de los especialistas de la Isla.

Según ha comprobado 14ymedio en el portal Compras MX, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025, las empresas Kol-Tov y Productos Serel recibieron 179.274.480 pesos (10.445.877 dólares) como pago por servicios de alimentación a los especialistas cubanos, sin especificar a cuántos, en el Estado de México y la Ciudad de México.

Los montos no incluyen los sueldos de los médicos cubanos, de 50.000 pesos (2.732 dólares mensuales). A aquellos que son enviados a zonas de difícil acceso y lejanas, se les otorga un bono de 10.000 pesos (545 dólares), lo cual supone un total de 3.277 dólares. Este dinero es controlado por Neuronic Mexicana, que depende de Neuronic S.A Cuba. Esta empresa es, desde 2018, la representante de los productos y servicios de la industria biotecnológica y farmacéutica de la Isla y está bajo la presidencia de la cubana Tania Guerra.

Las empresas Kol-Tov y Productos Serel recibieron 10.445.877 dólares como pago por servicios de alimentación a los especialistas cubanos

La Opinión de México denunció en mayo del año pasado que la familia Landsmanas, así como filiales y socios de la empresa Kol Tov “han sido beneficiados por contratos concedidos por dedazo”. Entre 2024 y 2025 ingresaron cuatro mil 392.884.951 pesos (255.982.866 dólares) a las arcas de la empresa liderada por Jack Landsmanas Stern.

El mismo medio señaló que la empresa es parte del corporativo Kosmos, que se encuentra también ligado al desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). En 2021, bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la dependencia otorgó 797.000.000 pesos (39.299.802 dólares al tipo de cambio en ese momento) a una red de empresas fachada que incumplieron con entregar herramientas como pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol.

Durante la administración de la llamada 4T, Kol-Tov, con domicilios fiscales tanto en la Ciudad de México como en Ciudad del Carmen, Campeche, también ha sido beneficiada con la otorgación de contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Protección Federal,la extinta Policía Federal.

La filtración de documentos a través de Pandora Papers reveló en octubre de 2021, que Corporativo Kosmos poseía las filiales La Cosmopolitana, Serel y Kol Tov.

La surtidora de alimentos a hospitales, empresas, guarderías, cárceles, plataformas de Pemex y toritos [Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social] en 27 estados "creció de manera descontrolada al amparo del poder político", con más de 5.000 millones de pesos (144.759.698 dólares al cambio de ese entonces) en contratos con el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sin incluir a Pemex.

Datos publicados por Mexicanos Contra la Corrupción revelaron que en octubre de 2014, producto de la escisión de Kosmiko [uno de los múltiples brazos empresariales de Kosmos] se constituyeron cuatro nuevas sociedades: RX Health, de la que Fernández es socio fundador; Productos Serel, La Cosmopolitana y Fármacos Darovi SA de CV.

A Perlop Operadora le adjudicaron el servicio de alimentos para especialistas cubanos en los estados Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Lo que le generó ganancias por 1.217.150.500 pesos (70.927.112 dólares).

Según 'Proceso', "el mínimo total mencionado es de 1.309 y el máximo total es de 2.609 médicos. En ese cálculo, los estados donde más se desplazaron fueron Guerrero y Veracruz, con 449 especialistas de la salud; mientras que el que menos recibiría sería Yucatán, con 18”.