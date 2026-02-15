“Escapamos del hambre”, dicen siete balseros cubanos que fueron rescatados por pescadores mexicanos

Un pescador de Mahahual, asegura que el avistamiento de cubanos es normal. “A algunos los arrastra la corriente", dijo

Los migrantes salieron de Pinar del Río y son originarios de La Habana, Matanzas y Sancti Spíritus

Ciudad de México/El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene bajo resguardo a siete balseros cubanos que el pasado viernes fueron rescatados por pescadores de Mahahual, frente a las costas de Banco Chinchorro, una reserva de arrecifes en el estado de Quintana Roo. Los migrantes solicitaron asilo y aseguraron a las autoridades que escaparon del “hambre y la escasez de medicinas”, señaló a 14ymedio un funcionario que pidió el anonimato.

Los balseros provenientes de La Habana, Matanzas y Sancti Spíritus dijeron que abandonaron la Isla en una balsa por el lado de Pinar del Río. Según contaron, la escasez de combustible y los constantes apagones son el inicio de un país que “se cae a pedazos”.

Uno de los cubanos aseguró que “la situación es insostenible” y prefería “morir en el mar” antes que quedarse en Cuba. Los migrantes se encuentran en buen estado de salud y están a la espera de ingresar su solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Jany Tun, un pescador de Mahahual, asegura que el avistamiento de cubanos es normal. “A algunos los arrastra la corriente, a otros, como pasó ahora, el viento los trae a la costa”, pero “nadie dice nada porque somos personas de paz”.

Los migrantes fueron entregados a la Marina y después de su valoración médica, pasaron al resguardo del INM. / Facebook

Una llamada alertó el viernes pasado sobre la llegada de cubanos. “Los muchachos todavía ni llegaban y ya los estaban esperando agentes de la [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] Conanp, en el Banco Chinchorro. Seguro alguien denunció”, comentó a este diario Tun.

Los migrantes fueron entregados a la Marina y después de su valoración médica, pasaron al resguardo del INM. En octubre pasado un policía municipal de Yucatán, Dagoberto Canul, advirtió a 14ymedio que “México dejó de ser un país de paso debido a las restricciones de Estados Unidos y se está volviendo una nación de acogida o de llegada”. Lamentablemente, dice, “el país no está preparado”.

A la redacción de este diario también ha llegado información sobre las rutas que explotan los coyotes. Los principales puntos de arribo son la reserva de la Biósfera de Sian Ka'an por “su poca vigilancia”, Isla Mujeres y Cancún. “Desde Isla de la Juventud se han dejado venir decenas de balseros y tocan tierra en Cancún”, aseguró el oficial.

Javier Robles, un pescador que es propietario de un catamarán que renta a turistas en Cancún (Quintana Roo), dijo a este medio que los arribos clandestinos han dejado varias embarcaciones varadas en la costa, al grado de que “Isla Mujeres se está convirtiendo en un cementerio de balsas abandonadas usadas por los cubanos para llegar a México”.