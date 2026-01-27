Islas Caimán busca traductores ante un posible éxodo de cubanos

Durante años, Islas Caimán ha sido un paso para los balseros cubanos.

El vicegobernador Franz Manderson dice que se necesitará personal para entrevistar a los migrantes que soliciten asilo

La Habana/El Gobierno de Islas Caimán está “reorganizando” a su personal hispanohablante ante “una posible oleada de cubanos” por la crisis que enfrenta la Isla y la repercusión para la economía del país derivada de los acontecimientos en Venezuela, el socio proveedor de petróleo y asistente financiero.

El vicegobernador Franz Manderson dijo que se está realizando “una encuesta en toda la Administración Pública” para ver definir qué porcentaje de su personal habla español para usarlos como traductores que atiendan a cubanos. Además, se espera también la posible llegada de haitianos.

Manderson recordó la llegada masiva de cubanos durante la crisis migratoria de 1994. “Si hay 1.183 personas no se pueden tener sólo dos intérpretes” que entrevistarán a las personas si solicitan asilo, dijo en el programa Forefront de Compass TV.

La gobernadora Jane Owen reconoció que existe preocupación. “Necesitamos asegurarnos de estar preparados en caso de que cualquiera de estas acciones resulte en un aumento de la migración irregular desde Cuba”.

El comisionado de Policía Kurt Walton confirmó que desde hace semanas se han coordinado con el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo. “Lo mejor que podemos hacer es planificar y prepararse con anticipación, en caso de que eso suceda, para tener un plan de contingencia establecido”, señaló.

Durante años, Islas Caimán ha sido un paso para los balseros cubanos. Desde agosto de 2024, las personas de la Isla que deseen viajar al país para hacer una escala deben solicitar una visa de tránsito, un requisito que antes no era necesario.

La medida se dio luego de que el Ministerio de Control Fronterizo, Trabajo y Cultura detectara que uno de cada cuatro viajeros de la Isla no utilizaban su pasaje de regreso a La Habana, de suerte que George Town se convirtió en un trampolín para la migración irregular a terceros países.

A ello se añadió un análisis de costos. Según cifras oficiales, entre enero y agosto de 2023 los gastos generados por la migración irregular de cubanos y otras actividades superaron los 1,7 millones de dólares.

Aunque no hay cifras recientes, Nicaragua sigue siendo el trampolín de los cubanos. Entre enero y julio de 2025, más de 21,000 migrantes, de ellos el 83% de la Isla, con destino a Estados Unidos entraron a Honduras desde Nicaragua.

El congresista estadounidense Mario Díaz Balart denunció en noviembre del año pasado que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “permitió que Nicaragua sirviera como trampolín sin visa”, incluso “beneficiándose de este esquema cobrando tarifas de hasta 200 dólares para cruzar territorio”.

La puerta también quedó abierta a un negocio millonario de vuelos chárter, tarifas infladas y pagos obligatorios. Las personas llegaron a pagar entre 2.000 y 5.000 dólares por boleto para entrar a un país que los ve como mercancía de paso.