EE UU identifica unidades de apoyo para sus planes militares relacionados con Cuba, según CBS News

Entre las capacidades solicitadas figuran un batallón de apoyo logístico, un batallón de ingenieros, un mando expedicionario de sostenimiento, una brigada médica, una unidad quirúrgica avanzada y una brigada de policía militar.

La Habana/La Reserva del Ejército de Estados Unidos está evaluando qué unidades de policía militar, sanidad, ingeniería y logística podría poner a disposición del Comando Sur en un plazo de entre 90 y 120 días, según un mensaje interno obtenido por CBS News y publicado este viernes.

El documento, generado la semana pasada, no menciona expresamente a Cuba ni contiene una orden de despliegue. Sin embargo, varios funcionarios estadounidenses aseguraron bajo anonimato a CBS que la petición forma parte de la planificación que las Fuerzas Armadas de EE UU desarrollan en relación con la Isla.

Entre las capacidades solicitadas figuran un batallón de apoyo logístico, un batallón de ingenieros, un mando expedicionario de sostenimiento, una brigada médica, una unidad quirúrgica avanzada y una brigada de policía militar. El plazo para que los mandos de la Reserva informaran sobre la disponibilidad de esas fuerzas vencía precisamente este viernes.

La cadena estadounidense subraya que ninguna de esas unidades ha recibido órdenes de movilización y que ni Donald Trump ni el Pentágono han autorizado públicamente una operación contra Cuba. El Comando Sur tampoco confirmó la relación de la solicitud con la Isla y respondió que, por razones de seguridad, no comenta movimientos militares ni calendarios de posibles despliegues.

Fuerzas de EE UU han realizado durante este año operaciones de reconocimiento de los accesos marítimos y del fondo marino alrededor de Cuba

La revelación forma parte, sin embargo, de una secuencia que la propia cadena viene documentando desde mayo. Ese mes informó que la comunidad de inteligencia analizaba cómo podría responder La Habana ante una eventual acción militar de Estados Unidos. En julio, CBS dio cuenta de opciones que estaban siendo estudiadas por los planificadores del Pentágono, entre ellas un hipotético asalto aéreo con miles de efectivos de la 101 División Aerotransportada.

La información conocida este viernes añade un elemento nuevo. Según varios militares citados por la cadena, fuerzas de ese país han realizado durante este año operaciones de reconocimiento de los accesos marítimos y del fondo marino alrededor de Cuba.

Además, componentes de la aviación militar estadounidense fueron colocados anteriormente en un nivel superior de preparación y recibieron instrucciones para preposicionar personal ante un eventual despliegue, aunque esos planes finalmente no fueron ejecutados.

La nueva información llega tres días después de que Trump elevara el tono contra La Habana desde la tribuna de Naciones Unidas. En su discurso del martes, el mandatario aseguró que Estados Unidos no permitirá que amenazas contra su territorio “ganen terreno” en el hemisferio occidental y advirtió de que, si fuera necesario, emplearía su “poderío militar sin igual” para defender sus intereses.

El canciller insistió en que Cuba “no se considera enemigo” de Estados Unidos ni desea serlo

Poco después se refirió directamente a la Isla y afirmó que “la libertad llegará a Cuba”, calificó al país de “Estado fallido” y pronosticó la caída del sistema comunista. La delegación cubana abandonó el salón de la Asamblea General durante su intervención.

Un día después, el secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco cerró completamente la puerta a una acción militar cuando fue preguntado sobre Cuba. Aunque insistió en que Washington prefería una transformación política por otras vías, recordó que el presidente tiene la autoridad y la obligación de actuar cuando considera que existe una amenaza a la seguridad nacional.

En una entrevista concedida el jueves a Andrea Mitchell para NBC News, en Nueva York, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que Washington “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra Cuba y afirmó que La Habana se toma “muy en serio” las amenazas estadounidenses.

Rodríguez reveló además que el Gobierno cubano ha adoptado “medidas para aumentar nuestra capacidad defensiva con la participación de todo el pueblo”. Aun así, dijo no creer que Washington intente repetir en la Isla una operación similar a la que, según sus palabras, culminó en Venezuela con el “secuestro de un presidente en ejercicio”.

El canciller insistió en que Cuba “no se considera enemigo” de Estados Unidos ni desea serlo, y sostuvo que el Gobierno estadounidense no podrá encontrar “motivo alguno” para justificar una acción militar contra un país que, afirmó, no representa una amenaza para su seguridad nacional.

Pese al aumento de la tensión, Rodríguez confirmó que ha habido “algunos episodios de conversaciones” entre La Habana y Washington y reiteró la disposición cubana a mantener esos contactos. Se negó, sin embargo, a confirmar que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, encabece las negociaciones por la parte cubana.