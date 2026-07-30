EE UU y Uruguay estudian un acuerdo para acoger a cubanos deportados por Washington

Madrid/El Departamento de Estado de EE UU negocia con Uruguay para que acoja a cubanos deportados. Fuentes de la Administración de Donald Trump aseguraron a The New York Times que las conversaciones llevan meses en marcha por dos motivos fundamentales: el país necesita trabajadores migrantes y su Gobierno, a cuyo frente está el izquierdista Yamandú Orsi, aspira a tener buenas relaciones con Washington.

La versión coincide con la de la agencia española EFE, que cita fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo en el mismo sentido. El funcionario contó que “por el momento se trata solo de un diálogo abierto desde hace muchos meses, pero que no hay ningún acuerdo cerrado”. Asimismo, sostuvo que Uruguay no es el único país que conversa sobre el tema con Estados Unidos, sino que “varios países de Latinoamérica y el Caribe lo están haciendo”.

De acuerdo con el Times, los funcionarios estadounidenses creen que la cantidad de migrantes cubanos que ya residen en Uruguay puede ser un estímulo para que se decidan a permanecer en el país y no intenten regresar al norte. Hay 120.000 personas extranjeras en el país sudamericano, la mayoría cubanos y venezolanos. Según las fuentes del diario estadounidense una de las ideas puede ser la creación de un programa de reunificación familiar que simplifique la situación, aunque se trata de “negociaciones delicadas”.

Según las fuentes del diario estadounidense una de las ideas puede ser la creación de un programa de reunificación familiar que simplifique la situación, aunque se trata de “negociaciones delicadas”

Las dos partes han declinado oficialmente dar detalles, según cuenta el Times. “La implementación de las políticas de inmigración del gobierno de Trump es una máxima prioridad para el Departamento de Estado. Como ha dicho el secretario Rubio, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva, y de reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”, dijo la Casa Blanca.

Montevideo, por su parte, declinó hacer declaraciones, pero la prensa uruguaya sostiene que no ha sentado bien la noticia entre las bases del Frente Amplio. El diario La Directa dijo que la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social, Valeria España afirmó que este tema no “se ha discutido” en ninguno de los “ámbitos de idoneidad establecidos por la normativa vigente” y que “este tipo de medidas van totalmente en contra de la política migratoria que tiene el país”.

Tradicionalmente, Cuba ha rechazado las deportaciones desde EE UU, hasta que en 2023, durante el Gobierno de Joe Biden, comenzó a acceder con cuentagotas a ellas. Desde entonces, y hasta finales de 2025, se calcula en más de 4.500 los cubanos devueltos o deportados a la Isla por vía aérea y marítima, 2.000 de ellos por esta última y correspondientes más bien a interceptaciones en el mar.

El Gobierno de Trump dijo el pasado marzo que, en lo que lleva al frente de la Administración, ha enviado a unos 6.000 cubanos a México, donde se están creando verdaderos problemas para los deportados, que muchas veces quedan expuestos a una extrema vulnerabilidad, sin trabajo, sin seguros ni medicamentos, entre otras cosas. En menor número, algunos países africanos han recibido a algunos cubanos expulsados por Washington, entre ellos Esuatini y Sudán del Sur, donde los migrantes son recluidos en centros de detención.

Uruguay recibió el pasado año unas 24.000 solicitantes de asilo de Cuba

El Departamento de Estado ha sido blanco de críticas por el envío de deportados a países que no cumplen las más mínimas condiciones de seguridad o son conocidos por sus violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido capaz de convencer a más países de la región dispuestos a aceptar a estas personas. Paraguay y Ecuador son los único que, por el momento, han firmado un acuerdo con el Departamento de Estado y aceptado vuelos de deportados de varias nacionalidades, incluyendo cubanos.

Uruguay recibió el pasado año unas 24.000 solicitantes de asilo de Cuba, según las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas. De acuerdo con cifras del diario uruguayo El País, más de 22.000 cubanos llegaron al país, de los que se quedaron 14.900. Entre ellos, “familias enteras, abuelos y niños con desnutrición”.

El pasado marzo, la diputada cubana Uruguay Leydis Aguilera presentó un proyecto de ley ante el Parlamento para promover la Residencia por Arraigo. El mecanismo haría permanente a un programa que funcionó entre 15 de mayo de 2024 y el 23 de noviembre de 2025 con el que se vieron favorecidos más de 20.000 migrantes.