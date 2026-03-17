Brasil y Uruguay se consolidan como nuevos destinos para miles de cubanos que huyen de la crisis

La Habana/La diáspora cubana ha encontrado en Brasil, Uruguay y, en menor medida, en Costa Rica, un escape a la crisis que se vive en la Isla y al cierre de la frontera de Estados Unidos desde que Donald Trump llegó a la presidencia. El año pasado ingresaron a estos países más de 43.000 migrantes, entre ellos, muchas familias procedentes de La Habana.

Según datos del diario Folha de S.Paulo, el año pasado llegaron al Brasil 21.600 cubanos, mientras que otros casi 42.000 migrantes de la Isla “solicitaron refugio”, una cifra que “representa el doble que el año anterior y un aumento de más de 30 veces en relación con el número de hace una década”.

El mismo medio señala que esta ruta de migración irregular ha sido explotada por coyotes que enganchan a las personas a través de grupos de WhatsApp con mensajes en que garantizan “seguridad y trato humanizado”. Los grupos clandestinos prometen, además, paquetes para Boa Vista vía Guyana por solo 1.400 dólares. “¡Realizamos trámites de documentos y del CPF [Certificado de Persona Física]!”.

Hasta el año pasado, la travesía de los cubanos iniciaba con un vuelo a Paramaribo, capital de Surinam, donde un coyote los esperaba para trasladarlos por tierra a través de la Amazonía hasta la Guayana Francesa. Desde allí, cruzaban hacia Brasil por Oiapoque.

Los coyotes prometen paquetes para Boa Vista vía Guyana por solo 1.400 dólares. “¡Realizamos trámites de documentos y del CPF [Certificado de Persona Física]!”

Ante los operativos implementados por las autoridades brasileñas, ahora, los coyotes los cruzan por puntos de la frontera no controlados, “como las llamadas trochas (senderos y atajos en medio de la vegetación) en la ciudad de Pacaraima, en la frontera con Venezuela”, para realizar el cruce de los cubanos. Una vez en Brasil, los migrantes tienden a solicitar refugio inmediatamente.

El cubano Juan Ariel Saldivar, 53 años, fue obligado en 2024 a abandonar Cuba. Los agentes de seguridad lo acusaron de “haber jodido mucho” y advirtieron que abandonara el país o sería arrestado. El hombre contactó a coyotes y tomó un vuelo a Surinam, donde, afirma, vio a policías locales ser sobornados por 50 dólares para permitir el ingreso de varios migrantes. Los trasladaron en camionetas hasta la Guayana Francesa y luego a Brasil, por Oiapoque. Desde allí, emprendió un viaje de cinco días en barco hasta Manaus. Todo por 1.150 dólares.

Los cubanos que no se adaptan a Brasil se dirigen a Uruguay. De acuerdo a cifras del diario El País, el año pasado ingresaron más de 22.000 cubanos, de ellos, se quedaron 14.000. Una de estas cubanas es María del Carmen Pupo, que llegó en 2020 junto con su familia. “Uruguay me regaló una vida que yo jamás ni en mis mejores sueños hubiera imaginado”, afirmó al diario.

Pupo se instaló primero en Trinidad, después en Colonia del Sacramento, e hizo cinco cursos a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y ONU Migración para formarse en asesorar a migrantes cubanos que quieren venir —principalmente— de forma legal, visa en mano y después tramitar la residencia.

La mujer dice que pese a que la visa en el consulado de La Habana puede tardar más de un año, “la migración planificada de familias enteras está creciendo”.

Sin embargo, muchos han recurrido al ingreso irregular desde Brasil. El punto de partida es Santana do Livramento, una pequeña ciudad fronteriza con Uruguay. Por allí, 5.400 cubanos salieron de Brasil solo el año pasado. “Esa gente está quedando en un limbo migratorio espantoso porque Uruguay no tiene un proceso paralelo de regularización de ese migrante”, advirtió Pupo.