EE UU vuelve a contratar a través de Palco a siete trabajadores para su embajada en Cuba

El Departamento de Estado paga a Palco por los empleados locales que tiene en la embajada de Cuba, una cantidad que de acuerdo con datos oficiales oscila entre los 100 y 200.

Los aspirantes tienen hasta el jueves 8 y 15 de octubre para postularse, en función de la oferta deseada

Madrid/El Departamento de Estado de EE UU busca en Cuba a siete profesionales para su embajada que deben presentar sus candidaturas en los próximos días. Los empleados de esta dependencia son, paradójicamente, contratados por la estatal Palco, perteneciente al sancionado conglomerado Gaesa. A pesar de que el régimen acaba de publicar la nueva normativa por la que se exime a las empresas extranjeras de la obligación de recurrir a una entidad empleadora estatal, las embajadas y organismos oficiales siguen sujetas a la intermediación, como indica el artículo 2 de la ley.

Para ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE UU (Ofac) contempla exenciones específicas a las sanciones que impiden relaciones comerciales y económicas con entidades estatales cubanas. El Departamento de Estado paga a Palco por los empleados locales que tiene en la embajada de Cuba, una cantidad que de acuerdo con datos oficiales oscila entre los 100 y 200.

La mayoría de las plazas ofertadas corresponde a los escalafones inferiores de empleo público, aunque hay un puesto de mayor nivel: el de coordinador de contenido estratégico en la sección de Diplomacia Pública, cuyo plazo de solicitud concluye el miércoles.

Este empleo, para el que se requiere formación universitaria –o al menos dos años cursados– en Comunicaciones, Negocios, Marketing o cualquier otro equivalente, es el que mayor salario tendrá asociado por su nivel, aunque la información no aclara cuánto se ofrece. El trabajador debe ser capaz de diseñar, gestionar y ejecutar la estrategia de contenido e interacción en las redes sociales y páginas web para promover las prioridades de la política exterior estadounidense y conectar con las audiencias en la Isla.

Este empleo, para el que se requiere formación universitaria –o al menos dos años cursados– en Comunicaciones, Negocios, Marketing o cualquier otro equivalente, es que mayor salario tendrá asociado

En un nivel ligeramente inferior se encuentran otros dos puestos, el de Técnico Especialista en Infraestructura y Sistemas de tecnologías de la información, y el de asistente de relaciones institucionales. Los plazos son hasta el 15 y el 12 de octubre, respectivamente.

En el caso del primero, sus tareas consisten en la instalación, mantenimiento y reparación de las infraestructura de redes (cableado UTP, fibra óptica y sistemas inalámbricos) y los dispositivos de comunicación (teléfonos, radios, equipos satelitales e IoT) en las instalaciones, vehículos y residencias oficiales del Gobierno de EE UU. Además, debe dar soporte a los usuarios y gestionar las conexiones y los permisos necesarios.

El segundo, por su parte, es responsable del diseño, planificación y coordinación de actividades dirigidas a emprendedores y jóvenes para promover mediante talleres y programas interactivos los valores de EE UU.

Las cuatro plazas restantes son para personal operativo. Hay dos ofertas para guardias de seguridad, con responsabilidades de control de accesos y mantenimiento del orden cuya plaza puede solicitarse hasta este jueves día 8 y para las que no es necesario más que un conocimiento rudimentario del inglés, todo lo contrario que para el puesto de chófer, que pide un buen manejo del idioma. Las funciones de este último son conducir de forma segura y eficiente vehículos ligeros (no blindados) propiedad o arrendados por el Gobierno de EE UU para el traslado de personal, visitantes oficiales o carga, desempeñando además tareas de mensajería cuando se le requiera. Este empleo se puede solicitar hasta el día 12.

Por último, se suma otra plaza para conducir camiones, que además debe hacerse responsable de las cargas trasladadas, su almacenamiento y el mantenimiento de los vehículos. A este puesto se pueden postular los candidatos hasta el jueves 8.

El anuncio de reclutamiento a través de redes sociales ha recibido multitud de comentarios, algunos de ellos son críticas de quienes piden el cese del “bloqueo”, pero la mayoría no solo muestran interés en formar parte del equipo, sino que se proponen espontáneamente para cualquier otra necesidad que pueda surgir, desde artistas a cocineras pasando por maestros o carpinteros.