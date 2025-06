El "ejército de batas blancas" se une a la protesta contra el 'tarifazo' de Etecsa

La Habana/Tras un “proceso de reflexión profunda”, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana –élite del “ejército de batas blancas” que Fidel Castro consideraba incondicional defensor de la Revolución– también se han unido a las protestas virtuales contra el tarifazo de Etecsa. La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de esa institución reiteró, en un comunicado no exento de cautela, su “firme posicionamiento” contra la decisión del monopolio de las telecomunicaciones en materia de precios.

La nota, difundida en redes sociales, es una reacción a la reunión sostenida entre la FEU y las autoridades de Etecsa el pasado jueves, en la que los representantes del estudiantado propusieron cambios como facilitar la creación de "nuevas empresas tecnológicas nacionales o mipymes asociadas", habilitar el pago en efectivo, tanto en pesos como en dólares, para disminuir la dependencia de plataformas digitales como Transfermóvil, además de "promover convenios con países como China o Rusia para obtener financiamiento y mejorar la infraestructura tecnológica". No obstante, las respuestas ofrecidas por las autoridades fueron –valora el comunicado– “insuficientes y evasivas”.

Subiendo de tono, los estudiantes de Medicina reprocharon a Etecsa que ignore “las necesidades estructurales de millones” y proponga soluciones mínimas que no resuelven el problema principal. “No aceptamos que se privilegie a una parte del estudiantado mientras se excluye a los trabajadores, a los científicos, a los profesores, a los ancianos, a nuestras propias familias”.

Asimismo, señalaron a las instancias superiores de la FEU en la Universidad, de la que esperaban “liderazgo”, “acompañamiento” y “respaldo” que “nunca llegaron”. “La ausencia de nuestros superiores en momentos decisivos no solo fue estratégica, fue simbólica: una expresión del abandono que no estamos dispuestos a tolerar más”, zanja el documento en el que, unos párrafos más adelante, la FEU de la facultad rompe con su instancia superior: “¡No nos representan!”.

Tras asegurar que no admitirán “estructuras vacías ni jerarquías desconectadas”, los estudiantes llamaron a otras facultades universitarias de la Isla a sumarse a los reclamos estudiantiles. “No estamos solos. Nos sumamos a la ola de comunicados valientes de facultades hermanas (...). No puede haber desarrollo sin conectividad. No puede haber moral revolucionaria sin derecho a la crítica. No puede haber justicia si se sacrifica a la mayoría en favor de unos pocos”.

Notas similares de “rechazo” y “desacuerdo” con las medidas de Etecsa han sido publicadas por estudiantes de otras carreras, como Turismo, en La Habana, en los últimos días. También han circulado videos de jóvenes manteniendo asambleas con autoridades en las que cuestionan las decisiones de un sistema que “no soluciona” y que, pese a las crisis cotidianas, “nos quita lo que nos hacía escaparnos de la realidad”.

Las políticas de Etecsa, a la que acusan de violar el contrato que obliga a la empresa a comunicar cualquier cambio en sus servicios con un mes de antelación, “no es un error, es un patrón”, prosigue uno de los estudiantes captados en estas asambleas. “¿Cuántas veces se toman decisiones que afectan a millones sin consultarnos? (...) Nos enseñan a resistir, pero eso no es sinónimo de sumisión”, zanja.

Circula además, en redes sociales y grupos de WhatsApp, un mensaje de dudosa procedencia llamando a una “movilización” de los estudiantes para realizar sentadas frente a las universidades y marchas en los campus. Este texto ha sido denunciado como falso por la activista Yamilka Lafita, quien aseguró que este tipo de comunicados terminan por “empañar y deslegitimar la labor cívica, crítica y honesta que vienen realizando estudiantes de diversas facultades del país”.

“Este tipo de contenido, fabricado con intereses ajenos al estudiantado, solo sirve para dividir, confundir y frenar el despertar consciente de quienes desde dentro de la aulas están reclamando derechos, dignidad y participación real”, resaltó en su perfil de Facebook, que gestiona bajo el nombre de Lara Crofs.

Otros sectores de la población también han expresado su descontento y respaldado los reclamos de los estudiantes. Es el caso de un grupo de académicos e intelectuales que han redactado una carta en “apoyo y solidaridad con el estudiantado de la Isla, y hacer un llamado a la comunidad internacional a defender a los estudiantes y profesores de las represalias que están sufriendo por hacer públicos sus reclamos”.

“Por primera vez en décadas, el estudiantado cubano, honrando viejas tradiciones republicanas de participación en los asuntos políticos y sociales, ha alzado su voz ante el atropello, llamando incluso a un paro nacional universitario”, señala el texto, y añade: “Ello lo ha convertido en objetivo de la maquinaria represiva del régimen, que ya ha puesto en marcha una campaña de manipulación informativa, lo que hace esperar que se desate contra ellos una persecución similar a la que se empleó contra las protestas de julio del 2021”. Al pie del comunicado, decenas de activistas, artistas e intelectuales han dejado su firma.

También la plataforma ciudadana Archipiélago ha dejado por escrito su “admiración” hacia los universitarios que han decidido no solo protestar, sino que han llamado a un paro estudiantil. “¿Quién dijo que la juventud estaba perdida? Ustedes están siendo los protagonistas de un momento único, y están recuperando las esperanzas de millones. Están haciendo Historia”, publicó en su perfil oficial, agradeciendo a los jóvenes por demostrar que “Cuba está viva”.

A pesar de la movilización sin precedentes que experimenta el país contra una decisión tomada por el régimen, las autoridades han dejado claro que no recularán, con el argumento de que Etecsa necesita divisas para garantizar sus servicios y de que no existe otra opción.

El pasado jueves, los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Holguín dieron un paso más y presentaron una demanda contra el monopolio de las telecomunicaciones que probablemente ningún tribunal admita. El alumnado cuestionó el ‘tarifazo’ en los servicios móviles y de datos, tachándolo de “exclusivista, clasista y contraria al derecho”, sustentando su reclamo en la Constitución y el Código Penal.