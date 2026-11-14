'elTOQUE' y 'Café Fuerte' se unen para crear un nuevo medio en español en Miami

El proyecto busca recuperar a periodistas despedidos de las redacciones locales y cuenta con 75.000 dólares iniciales de financiación

La Habana/Los medios independientes cubanos elTOQUE y Café Fuerte anunciaron este sábado el lanzamiento de elTOQUE USA, una iniciativa periodística destinada a cubrir la actualidad de las comunidades inmigrantes de los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el sur de Florida. El proyecto nace en medio de una profunda crisis de los medios en español de la región, marcada por cierres, despidos y una reducción significativa de las redacciones locales.

La nueva plataforma pretende aprovechar la experiencia de periodistas que han perdido sus empleos durante los últimos meses y combinarla con las herramientas digitales de distribución de contenidos. Su objetivo es recuperar una cobertura que ha quedado debilitada en asuntos como la vivienda, el costo de vida, las leyes migratorias, los servicios públicos y las decisiones de los gobiernos locales.

La iniciativa cuenta con el respaldo financiero de Knight Foundation y Press Forward South Florida, que comprometieron 75.000 dólares en fondos de contrapartida. Para alcanzar los 100.000 dólares necesarios para sostener el primer año de funcionamiento, los promotores deberán recaudar otros 25.000 dólares mediante donaciones de la comunidad antes del 31 de diciembre. Por cada dólar aportado, las organizaciones financiadoras añadirán otros tres.

El lanzamiento ocurre después de una sucesión de golpes a la prensa hispana de Miami. América TeVé, Canal 41, puso fin a su producción en vivo tras tres décadas de transmisiones; Univision 23 redujo su equipo informativo local y la compañía McClatchy eliminó recientemente 32 puestos de trabajo en Miami, una decisión que dejó a El Nuevo Herald prácticamente sin reporteros en español.

La nueva plataforma pretende aprovechar la experiencia de periodistas que han perdido sus empleos durante los últimos meses

La desaparición de esas plazas ha afectado especialmente al periodismo dedicado a fiscalizar las instituciones municipales y del condado, seguir los tribunales y explicar las decisiones administrativas que repercuten en la vida cotidiana de los inmigrantes. Al mismo tiempo, numerosos profesionales con décadas de experiencia, fuentes y conocimiento de la comunidad han quedado fuera de las redacciones.

elTOQUE USA funcionará mediante una colaboración entre ambas publicaciones. Wilfredo Cancio Isla, fundador de Café Fuerte y antiguo periodista de El Nuevo Herald, dirigirá la edición de un equipo de colaboradores independientes. Por su parte, elTOQUE aportará su experiencia en producción audiovisual, redes sociales y desarrollo de audiencias para distribuir los reportajes mediante videos, boletines y servicios de mensajería como WhatsApp.

"No queremos construir una versión más pequeña de El Nuevo Herald", explicó José Jasán Nieves, director ejecutivo de Mas Voces Foundation, organización que opera elTOQUE. La intención, añadió, es que el trabajo de los periodistas experimentados llegue a las plataformas donde actualmente se informa buena parte de la comunidad.

El anuncio se produce apenas cuatro días después de que Nieves, editor jefe de elTOQUE, recibiera en Washington el Premio Knight de Periodismo Internacional 2026, concedido por el International Center for Journalists (ICFJ). El reconocimiento destacó especialmente el monitor de tasas de cambio del mercado informal cubano y el proyecto La Travesía, dedicado a documentar a migrantes cubanos desaparecidos.

Con esta expansión, 'elTOQUE', nacido como un proyecto informativo dirigido a los cubanos dentro y fuera de la Isla, amplía su campo de acción hacia el periodismo estadounidense

La campaña de financiación comenzará con Give Miami Day, una jornada anual de donaciones organizada por The Miami Foundation. Entre el 14 y el 19 de noviembre, los promotores aspiran a recaudar inicialmente 5.000 dólares, mientras que la campaña general permanecerá abierta hasta finales de año.

Con esta expansión, elTOQUE, nacido como un proyecto informativo dirigido a los cubanos dentro y fuera de la Isla, amplía su campo de acción hacia el periodismo local estadounidense. La apuesta llega cuando la comunidad hispana del sur de Florida pierde medios tradicionales, pero conserva una amplia cantera de profesionales capaces de contar sus propias historias.