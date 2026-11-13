El Premio Knight reconoce el trabajo de ‘elTOQUE’ frente a la censura y las amenazas

El galardón reconoce el liderazgo de José Jasán Nieves al frente de la redacción de 'elTOQUE', que consigue informar a millones de cubanos pese a las censuras del régimen.

José Jasán Nieves recibe en Washington el galardón por el impacto de un medio que informa sobre la economía, la migración y los derechos de los cubanos

La Habana/"Durante más de seis décadas, el régimen cubano mantuvo el monopolio del relato sobre Cuba. Decidía qué podían saber los cubanos, qué podía escuchar el mundo y qué no se podía decir. Ese monopolio se ha roto". Con esta contundente afirmación, el periodista cubano José Jasán Nieves Cárdenas, editor jefe de elTOQUE, reivindicó el papel de la prensa independiente durante su discurso de aceptación del Premio Knight de Periodismo Internacional 2026, otorgado por el International Center for Journalists (ICFJ).

El galardón, entregado este martes en Washington, reconoce el liderazgo de Nieves al frente de una redacción que, desde el exilio y pese a las amenazas y campañas de descrédito del régimen cubano, ha desarrollado herramientas informativas esenciales para millones de ciudadanos dentro y fuera de la Isla.

La ceremonia se celebró en el edificio Ronald Reagan de la capital estadounidense. Nieves compartió el galardón de este año con la periodista sudanesa Zeinab Mohammed Salih. El premio, respaldado por la Fundación Knight, reconoce a profesionales que destacan por la innovación y el impacto de su trabajo periodístico.

El jurado valoró especialmente el observatorio de tasas de cambio del mercado informal cubano –vilipendiado por el régimen– convertido en referencia para consumidores, comerciantes y familias que necesitan calcular el valor real de sus ingresos. También destacó La Travesía, una investigación que documenta las muertes y desapariciones de migrantes cubanos durante sus peligrosos recorridos hacia otros países.

Pese a las amenazas y campañas de descrédito del régimen cubano, 'elTOQUE' ha desarrollado herramientas informativas esenciales para millones de ciudadanos dentro y fuera de la Isla

Otro proyecto de elTOQUE, Legalis, facilita información jurídica para que los ciudadanos conozcan sus derechos y puedan orientarse en un sistema legal de difícil acceso. Según el ICFJ, al menos 360.000 personas utilizan mensualmente su herramienta cambiaria, mientras aproximadamente la mitad de la audiencia del medio continúa conectándose desde Cuba, donde su web está bloqueada.

En su discurso de aceptación, Nieves reivindicó el carácter colectivo del reconocimiento: "Este premio lleva mi nombre, pero lo ganó todo mi equipo". También sostuvo que el periodismo independiente ha conseguido romper el monopolio informativo mantenido durante décadas por el Gobierno cubano.

El periodista, residente en Miami desde 2019, dirige una redacción cuyos integrantes trabajan desde distintos países. Esa dispersión geográfica ha permitido mantener las publicaciones, pero también ha multiplicado las dificultades económicas y profesionales de un oficio que depende de fuentes dentro de un territorio al que muchos reporteros no pueden regresar.

La entrega del galardón llega, además, después de sucesivas ofensivas oficiales contra elTOQUE. La prensa estatal ha acusado al medio de manipular el mercado cambiario y ha presentado la publicación de sus tasas como una forma de "terrorismo económico y financiero". También se han difundido acusaciones de presuntos delitos económicos contra integrantes de su equipo, sin que esas imputaciones hayan derivado en ninguna acusación formal.

Nieves es el segundo cubano que recibe el Knight Internacional. La primera fue Yoani Sánchez, directora de '14ymedio', distinguida en 2015

La presión ha trascendido las fronteras cubanas. En 2024, Nieves recibió amenazas acompañadas de fotografías tomadas cerca de su vivienda en Miami. El ICFJ documenta, además, dos oleadas de interrogatorios e intimidaciones contra colaboradores del medio, en 2022 y 2024, que contribuyeron a empujar a los periodistas al exilio o al abandono de la profesión.

Durante la ceremonia, Nieves anunció el próximo lanzamiento de elTOQUE USA, una iniciativa informativa en español dirigida al sur de Florida. La propuesta busca atender a una comunidad que necesita información tanto sobre su vida cotidiana en Estados Unidos como sobre la realidad de Cuba: trámites migratorios, remesas, economía familiar y acontecimientos que afectan a sus parientes en la Isla. El proyecto contempla suscripciones destinadas a financiar la cobertura cubana.

Nieves es el segundo cubano que recibe el Knight Internacional. La primera fue Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, distinguida en 2015. En su intervención, el premiado recordó a Sánchez, detenida durante casi nueve horas el pasado 5 de noviembre, y a Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, encarcelado en Camagüey.

El reconocimiento se suma a otros premios obtenidos por elTOQUE, entre ellos el Online Journalism Award de 2019 y el galardón de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en 2023. Más allá de las distinciones, su trayectoria refleja el creciente papel de las redacciones independientes en un país donde las autoridades siguen restringiendo el ejercicio del periodismo fuera de las instituciones estatales.