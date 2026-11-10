Amenazan en la cárcel a Henry Constantín para forzarlo al exilio

La Habana/La Seguridad del Estado pretende empujar al exilio al periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, encarcelado desde hace casi dos meses en la prisión de Kilo 7, en Camagüey. Así lo asegura su pareja, Alejandra García, quien pudo visitarlo en la cárcel el pasado viernes, después de 15 días en aislamiento por habérsele encontrado un cuchillo artesanal.

La estrategia, dijo la también periodista en declaraciones a Martí Noticias, pasa por “desgastarlo” con diversas maniobras como “todas las mentiras que se han construido, como plantar el cuchillo”. García se refiere al agravamiento de la situación procesal de Cosntantín por habérsele encontrado ese objeto en su celda, algo que él asevera que fue una treta de las autoridades carcelarias.

Sobre ese caso, García añadió que “nunca se tomaron las huellas dactilares al cuchillo y que incluso el jefe de unidad, el mayor Dani, tocó el cuchillo y eso hace que quede contaminada la prueba”.

"El preso Nelson Vento Santiesteban, de Cojímar y condenado a 17 años, habría participado en la colocación del cuchillo"

A ello se refiere también Alejandra García en un texto publicado en las redes de La Hora de Cuba este lunes. “Detrás de esta historia hay nombres y señalamientos que no pueden ignorarse”, indica la periodista. “El preso Nelson Vento Santiesteban, de Cojímar y condenado a 17 años, habría participado en la colocación del cuchillo. Según los testimonios, lo habría hecho a cambio de una rebaja de condena ofrecida por el agente conocido como Frank, Lieter Pimentel, jefe de enfrentamiento de la Seguridad del Estado en Camagüey. Otros presos aseguran haberlos visto conversando”.

La mujer explicó también que “Henry se encuentra visiblemente más delgado” y calcula que haya perdido ocho libras. García afirmó que en la familia están muy preocupados “porque en lugares así hay pocas condiciones de salubridad”. A pesar de que le han podido llevar pertenencias y alimentos, la periodista denuncia que no dejaron pasar productos para purificar el agua.

Además, señala que el director de La Hora de Cuba “ha tenido amenazas de agresiones”. Sin embargo, cuenta, “a pesar de todas estas situaciones él se mantiene en calma y tranquilo”, y aseveró: “para él su única arma es la palabra y la verdad”.

En su post, García recuerda que el próximo 16 de noviembre se cumplirán dos meses de la detención de Constantín. “Dos meses lejos de su casa, de su familia y de su libertad, por decir la verdad”, indica.

A Constantín lo acusan de desórdenes y tenencia de instrumentos para agredir en establecimientos penitenciarios, cargos que se unirán al de desobediencia

Durante este tiempo, clama, “le han robado pertenencias”, además de no entregarles “todos los medicamentos ni los alimentos que su familia le lleva, preparados con tanto esfuerzo y preocupación para ayudarlo a mantenerse”. En la prisión, reitera, “la comida que les dan está en mal estado y el agua no es suficientemente potable”. A ello se une “la presencia constante de mosquitos y el riesgo de contraer en esas condiciones enfermedades como el dengue”, por no hablar de “los colchones llenos de chinches”.

A Constantín lo acusan, precisa, “de desórdenes y tenencia de instrumentos para agredir en establecimientos penitenciarios, una causa a cargo del instructor penal Dainer” y que se unirá a la de “desobediencia”, que lleva el instructor Juan Pablo. “El proceso se prolonga mientras Henry permanece en el Destacamento 11, conviviendo con presos comunes que cumplen largas condenas, mientras espera la fecha de un juicio, tan arbitrario e injusto como todo este proceso penal”, añade.

Y expresa: “Hasta el propio informe de la prisión lo describe como una persona pacífica, tranquila, casi siempre callada y dedicada a la lectura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se sostiene una acusación así contra alguien a quien describen de esa manera? Todo apunta a una mentira construida”.

Lejos de liberar a Henry Constantín, como ha sucedido con recientes detenciones a periodistas y activistas, la Seguridad del Estado lo condujo, el 24 de septiembre, días después de detenerlo, a la cárcel de Kilo 7, donde permanece en prisión preventiva.