Henry Constantín denuncia que le colocaron un cuchillo en su celda para agravar su situación

El director del diario 'La Hora de Cuba', en prisión desde hace un mes por desobediencia, será castigado al menos 15 días y privado de su visita familiar

La Habana/El periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, denunció este jueves que será enviado a una celda de castigo durante al menos 15 días, después de que funcionarios penitenciarios encontraran un cuchillo artesanal entre sus pertenencias. El comunicador, encarcelado desde el pasado 16 de septiembre en Camagüey, sospecha que el arma fue colocada deliberadamente para incriminarlo y agravar su situación.

Según informó La Hora de Cuba, Constantín comunicó lo sucedido alrededor de las diez de la mañana, durante una llamada telefónica desde la prisión Kilo 7. Los funcionarios realizaron una requisa en su celda y encontraron el cuchillo en el bolsillo de una de sus pertenencias. Lo que despertó las sospechas del periodista fue que los agentes se dirigieron directamente al lugar donde apareció el arma, como si conocieran de antemano su ubicación.

Constantín supo, además, que el día anterior un agente identificado como Frank había conversado con Nelson, el preso que ocupa la litera inferior de su celda. El periodista sospecha que el cuchillo fue introducido entre sus pertenencias durante la noche.

Constantín supo, además, que el día anterior un agente identificado como Frank había conversado con Nelson, el preso que ocupa la litera inferior de su celda

El jefe de la unidad penitenciaria, un mayor identificado como Dany, ordenó la medida disciplinaria y el procedimiento correspondiente por la supuesta tenencia de armas blancas. Como consecuencia, Constantín perderá la visita familiar y conyugal que tenía prevista para el próximo lunes 19 de octubre, así como la llamada telefónica diaria que le habían autorizado.

La denuncia se produce cuando el periodista cumple este viernes un mes privado de libertad, acusado de desobediencia por supuestamente no haberse presentado a una citación policial. Constantín sostiene que sí acudió, aunque los agentes ya se habían marchado cuando llegó. Desde entonces, su defensa ha denunciado distintas irregularidades en el procedimiento.

A comienzos de octubre, el Tribunal Municipal devolvió el expediente a la Fiscalía sin abrir juicio, mientras la abogada del periodista solicitaba una modificación de la medida cautelar para que pudiera esperar el proceso en libertad. Pese a tratarse de una acusación de desobediencia, que no conlleva pena de cárcel, Constantín permanece en prisión provisional y ahora se enfrenta a una nueva medida disciplinaria que restringe todavía más sus contactos con el exterior.

El nombre del agente Frank, mencionado en el episodio de este jueves, ya había aparecido en otra denuncia relacionada con el caso. El pasado 9 de octubre, Alejandra García, pareja del periodista, acudió a visitarlo a Kilo 7 y, después del encuentro, fue interrogada por dos agentes de la Seguridad del Estado identificados como Felipe y Frank.

“Conozco a Henry, no es la persona que estaría cerca de la violencia”

Según relató posteriormente García, ambos intentaron presionarla y le insinuaron que el proceso contra Constantín podría acortarse si adoptaba una actitud favorable a sus exigencias. También hicieron referencias a su familia. Antes de despedirse, Frank le habría advertido que estaba en sus manos escoger entre la vía fácil y la difícil.

La publicación de La Hora de Cuba provocó numerosas reacciones en las redes sociales. María Concha Ferreiro, madre del comunicador, reclamó su libertad y denunció lo que considera un abuso de poder. “Es inocente. Es algo muy ruin”, escribió. Otros conocidos de Constantín también rechazaron la posibilidad de que tuviera un arma. “Conozco a Henry, no es la persona que estaría cerca de la violencia”, aseguró Osmanys Sánchez Arano, mientras que Yania Suárez calificó el hallazgo del cuchillo de “invento”.

El encarcelamiento de Constantín ha motivado pronunciamientos de organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), que han reclamado su liberación. El periodista es también vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y acumula un largo historial de detenciones y hostigamiento por su trabajo informativo.