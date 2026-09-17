La Seguridad del Estado detiene a Henry Constantín y amenaza a Dagoberto Valdés

Aunque ambos hechos represivos ocurrieron en provincias distantes, suceden a pocas horas de una actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

El director de ‘La Hora de Cuba’ está investigado por “desobediencia”, mientras que al responsable de Convivencia le prohibieron asistir a un acto de la Embajada de EE UU

La Habana/La Seguridad del Estado mantiene detenido en Camagüey al periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Mientras tanto, en Pinar del Río, un oficial de la policía política se presentó en la casa del intelectual Dagoberto Valdés para prohibir a los miembros del Centro de Estudios Convivencia (CEC) asistir a una actividad de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Constantín permanece desde la tarde del miércoles en Villa María Luisa, la sede de operaciones e interrogatorios de la Seguridad del Estado en Camagüey, y es investigado por un supuesto delito de “desobediencia”, según informó este jueves La Hora de Cuba.

La información fue comunicada a Alejandra García, periodista y pareja de Constantín, cuando acudió este jueves a una cita con el instructor encargado del caso. El funcionario no se encontraba allí, pero otro oficial le explicó que la investigación estaría relacionada con una citación anterior, programada para el pasado 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, en el reparto Vista Hermosa. De acuerdo con La Hora de Cuba, las autoridades sostienen que Constantín “no llegó a tiempo” a aquel encuentro y que esa conducta podría constituir “desobediencia”.

Una funcionaria llegó a asegurar que el periodista no aparecía registrado en esa unidad

El actual episodio represivo comenzó el pasado martes, alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando un agente identificado como Felipe comunicó verbalmente a Constantín que debía presentarse al día siguiente a las 8:30 de la mañana en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, ubicada en la Carretera Central.

Constantín acudió a la estación y su última comunicación con sus colegas se produjo alrededor de las 8:48 de la mañana. Cerca de la una de la tarde, miembros de La Hora de Cuba intentaron averiguar dónde se encontraba, pero recibieron respuestas contradictorias y una funcionaria llegó a asegurar que el periodista no aparecía registrado en esa unidad. Horas después se supo que había sido trasladado a Villa María Luisa.

No es la primera vez que Constantín pasa por esas instalaciones. En junio de 2025 fue detenido cuando acompañaba a la periodista Iris Mariño a una citación y fue trasladado también a Villa María Luisa. Durante 2026 ha sufrido además varios arrestos y citaciones, según han documentado organizaciones y medios independientes.

“Se lo venimos a decir con anticipación para que no pasen una mala noche”

A más de 500 kilómetros, en Pinar del Río, la presión adoptó este jueves otra forma. El Centro de Estudios Convivencia denunció que un oficial de la Seguridad del Estado identificado como mayor John se presentó en el domicilio de su director, Dagoberto Valdés Hernández, para advertir que los miembros de la organización tenían prohibido participar en la actividad Noches americanas, organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

“Se lo venimos a decir con anticipación para que no pasen una mala noche”, afirmó el oficial, según la nota difundida por Convivencia.

El mayor John ya había intervenido anteriormente en acciones contra el CEC. El pasado 8 de abril participó, junto al mayor Juan Manuel Pérez, jefe de la brigada de enfrentamiento a la “contrarrevolución” en Pinar del Río, en los interrogatorios a Valdés y a Yoandy Izquierdo en las oficinas de Inmigración y Extranjería. El propio Centro identificó entonces a John como el nuevo oficial encargado de “atender” a la organización.

Como en ocasiones anteriores, la Seguridad del Estado recurrió a distintos métodos para impedir que esos encuentros llegaran a celebrarse con normalidad

Aquellos interrogatorios se produjeron después de varias visitas de agentes a la casa de Valdés y de la detención de miembros del proyecto ambientalista Naturpaz. Según el CEC, los oficiales advirtieron entonces que no permitirían determinados talleres ni vínculos entre Convivencia y otros proyectos independientes.

Tampoco es la primera vez que las autoridades intentan impedir que Valdés participe en encuentros diplomáticos. En junio de 2025, la Seguridad del Estado lo convocó para advertirle de que no permitiría a residentes de otras provincias viajar a La Habana para una recepción de la Embajada estadounidense por el 4 de Julio. En enero de este año, Valdés y Yoandy Izquierdo fueron detenidos en Pinar del Río por contactos con diplomáticos estadounidenses.

Aunque ambos hechos represivos ocurrieron en provincias distantes, suceden a pocas horas de una actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, a la que varios miembros de la sociedad civil habían sido expresamente invitados. Como en ocasiones anteriores, la Seguridad del Estado recurrió a distintos métodos para impedir que esos encuentros llegaran a celebrarse con normalidad.