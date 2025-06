Prohíben a "personas de provincias" asistir a la Embajada de EE UU por el 4 de julio

La Habana/La Seguridad del Estado acosó este lunes a los dos principales miembros del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo, interrogándolos durante una hora y media, en las Oficinas de Inmigración y Extranjería en Pinar del Río. En un comunicado hecho público en sus redes, la organización indica que el objetivo de la “cita” era el reciente viaje de ambos a Estados Unidos, el mes pasado, para participar en el Encuentro de Estudios del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Sobre esta reunión anual, indica el texto, el “mayor Ernesto” les preguntó por “cantidad de participantes, clima del encuentro, opinión sobre la calidad y evaluación del evento”. Además, indagó por “otros eventos públicos” que hubieran tenido en Florida, aparte de los personales.

Después, el agente les dijo que “aunque no era el objetivo de esta cita, trasladaba una decisión superior”: debido a las “acciones” del jefe de misión de EE UU en Cuba, Mike Hammer, y a la “situación internacional”, no se va a permitir “que asistan personas de provincias” a la recepción que se realiza cada año en la residencia del embajador estadounidense con motivo del 4 de julio, Día de la Independencia del país del norte, que se realiza el próximo día 2.

El “mayor” aludía a los viajes de Hammer por toda la Isla y, en concreto, a sus visitas a opositores y activistas, a los que se refirió como “elementos contrarrevolucionarios”. También aseguraba que lo comunicaba “para evitar acciones en la carretera como las que ocurrieron con ambos miembros de Convivencia en vísperas del primero de mayo del año anterior, cuando regresaban de un evento de la Iglesia”.

“No solo continúa el hostigamiento a Convivencia, sino que, además, también regulan la libertad de movimiento”, denuncia el Centro en su comunicado.

No es la primera vez que, con motivo del 4 de julio, la policía política coacciona a los miembros del grupo para impedirles llegar a la recepción en La Habana. Sin embargo, es inédito que asocien la advertencia con las acciones del jefe de la diplomacia estadounidense, que han intentado descalificar llamándolas conducta “injerencista”, “provocadora” e “irresponsable”.

Vuelve a constatarse, así, la “incomodidad” que ha producido Hammer en el régimen. El pasado 18 de junio, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, preguntado por la agencia española Efe si declararía al diplomático persona non grata, dijo: “Nosotros no vamos a descartar ninguna acción en la medida en que pensemos que es un peligro lo que hace –si llegamos a esa conclusión, que no hemos llegado– y en la medida que le prestemos mucha atención a lo que está haciendo”.

A pesar de la campaña en contra, el jefe de la misión estadounidense no ceja en su labor. Este mismo lunes, estuvo con la directora ejecutiva de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez. En una breve publicación en redes, la Embajada informó de que “hablaron sobre el tremendo trabajo que hace Cáritas por toda la Isla para ayudar a los cubanos más necesitados y vulnerables”. Y el sábado, acudió al Convento Santa Susana en Bejucal, Mayabeque, “para ver cómo las monjas apoyan y alimentan a los más necesitados”.

Sí ha habido consecuencias, no obstante –aunque el régimen no lo ha relacionado en ningún momento con las visitas de Hammer–, para algunos de los activistas que sostuvieron encuentros con el diplomático. Son tres de ellos, por el momento, los que han vuelto a prisión tras ser excarcelados: Donaida Pérez Paseiro, José Daniel Ferrer y Félix Navarro.