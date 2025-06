Un tribunal cubano revoca la libertad de Donaida Pérez Paseiro por su "postura política"

Madrid/El Tribunal Provincial de Villa Clara ha revocado la excarcelación de otra presa política que había salido en libertad a principios de año como parte del acuerdo entre el régimen y el Vaticano. Se trata de Donaida Pérez Paseiro, sacerdotisa yoruba y residente en Placetas, condenada a ocho años de prisión por “desorden público”, “desobediencia”, “desacato” y “agresión” tras participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

En un breve comunicado hecho público este miércoles en sus redes sociales, el tribunal esgrime que el “beneficio de excarcelación anticipada”, que afirma –sin detallar cómo– fue concedido a un total de 553 personas, le ha sido revocado “por el incumplimiento de las obligaciones esencialmente en el ámbito laboral y por no acudir a la citación del juez de Ejecución”.

La libertad “condicional” que le habían otorgado el pasado 15 de enero, explican, “implica un periodo a prueba por un término igual al resto de la sanción que quede por extinguir”, algo que el régimen había advertido desde el mismo instante en que empezó con las excarcelaciones. Según los voceros del Gobierno, no era “ni una amnistía ni un indulto”, sino “beneficios” que no les eximían de volver a prisión de no cumplir con las “obligaciones”.

Así ha ocurrido con Pérez Paseiro, que no ha dejado de ejercer y reivindicar sus derechos. Como recuerda el periodista en el exilio José Raúl Gallego en un post de Facebook, la religiosa ha reclamado la liberación de su marido, Loreto Hernández, también opositor y preso político y “en grave estado de salud”.

Esa petición y su “postura política” fueron las razones que dieron las autoridades cubanas el pasado 26 de mayo para negar a Pérez Paseiro viajar a un evento en Bogotá (Colombia) organizado por la Organización Demócrata Cristiana de América. “Ellos no iban a permitir que yo hablara mal de la revolución ni de cómo ellos trataba a los presos contrarrevolucionarios y mucho menos a promover la campaña ‘No dejemos morir a Loreto’”, refirió a Martí Noticias que le dijo una agente de la Seguridad del Estado.

"Ellos no iban a permitir que yo hablara mal de la revolución ni de cómo ellos trataba a los presos contrarrevolucionarios"

Ello demostraba “la intransigencia de este régimen totalitario con aquellos que luchamos por una Cuba libre”, proseguía la opositora, que aseveraba: “En lo que a mí respecta, mantengo mi posición. No podrán dejarme salir a otro país, pero desde aquí continuaré denunciando todas las atrocidades que cometen con los presos políticos y con el pueblo de Cuba en general”.

Además, a principios de ese mismo mes de mayo, recibió la visita del jefe de misión de la Embajada de EE UU en La Habana, Mike Hammer, en uno de sus viajes por el interior de la Isla, que han sido denostados por el régimen.

Su caso se suma a los de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, a los que se les revocó la excarcelación el 29 de abril. En el caso de Ferrer, fue detenido violentamente, en un asalto a la sede de la organización que lidera, la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba. Según informó su esposa, Nelva Ortega, dos semanas después, el opositor está siendo acusado de propaganda contra el orden constitucional y desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel.

El proceso de excarcelaciones se anunció el 14 de enero, apenas horas después de que Washington, en los últimos días de la Administración de Biden, informara inesperadamente de la salida de Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, a la que volvió en cuanto Donald Trump tomó posesión, una semana después. Aunque La Habana defendió que las excarcelaciones fueron una medida unilateral y soberana, tomada como un gesto humanitario por el año jubilar decretado por el papa Francisco, la coincidencia con el anuncio de la Casa Blanca fue una evidencia del acuerdo. Tampoco parece casualidad que las detenciones de Ferrer y Navarro se produjeran una semana después de fallecer Jorge Bergoglio.