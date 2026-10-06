Las autoridades dilatan el proceso contra Henry Constantín, quien cumple 20 días preso

La Habana/La defensa del periodista Henry Constantín pidió este martes cambiar la medida cautelar en contra del comunicador independiente, quien cumple 20 días en prisión preventiva en la cárcel de Kilo 7, en Camagüey, acusado de “desobediencia”. La petición busca que enfrente su proceso en libertad. De acuerdo con una publicación de La Hora de Cuba, medio que dirige Constantín, también entregará una solicitud para incorporar como prueba documental un escrito del periodista.

La petición será ante la Fiscalía Provincial de Camagüey. “Según informó la abogada ayer (lunes) en la tarde, el expediente de Constantín no pasó a juicio. El Tribunal Municipal decidió devolverlo a la Fiscalía. La jurista dijo desconocer las razones de esta decisión”, indicó La Hora de Cuba en un post este martes.

Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), la devolución podría estar relacionada “con la falta de algún elemento necesario para sustentar la acusación contra Constantín”, dijo el medio, que agregó que, a partir de que se haga la petición, el fiscal tendrá 72 horas para realizar las diligencias solicitadas por el Tribunal y “completar las actuaciones que considere pendientes”.

Esta decisión mantiene en incertidumbre el proceso “y no se sabe cuándo se va a aperturar el juicio”, declaró este martes a Martí Noticias Alejandra García, periodista de La Hora de Cuba y pareja de Constantín.

El comunicador independiente fue detenido el pasado 16 de septiembre, después de acudir a una citación de las autoridades cubanas

El comunicador independiente fue detenido el pasado 16 de septiembre, después de acudir a una citación de las autoridades cubanas en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Camagüey. La justificación oficial para encarcelarlo fue no haber acudido a una citación de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería.

Durante el proceso, las autoridades han puesto trabas en cada oportunidad. Dos días después de su detención, la defensa de Constantín no pudo presentar un recurso de habeas corpus porque era día de “cambio de labor” (viernes 18 de septiembre). Tuvo que esperar hasta el lunes 21. Por esa causa, la audiencia para decidir sobre el habeas corpus, que de acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal cubana debió haberse celebrado antes del viernes 25, tampoco tuvo lugar.

El comunicador “permanece tranquilo y está seguro con sus convicciones y con lo que cree”, declaró el pasado domingo a Martí Noticias Alejandra García, quien espera que la respuesta de la Fiscalía sea positiva sobre la medida cautelar.

El caso de Constantín es uno de los 17 arrestos arbitrarios en el país durante el mes pasado, documentados por el Ocdh en su más reciente informe, publicado este martes.

“Varias detenciones estuvieron acompañadas de golpes, amenazas, vigilancia, decomiso de pertenencias, interrogatorios y otras formas de hostigamiento”

“Varias detenciones estuvieron acompañadas de golpes, amenazas, vigilancia, decomiso de pertenencias, interrogatorios y otras formas de hostigamiento”, denunció el Observatorio.

“Ha sido un mes nefasto para la libertad de expresión y el periodismo independiente. El régimen, en medio de su impopularidad, quiere imponer la ley del silencio y lamentablemente creemos que pueden ir a peor. Cuando los representantes del régimen afirman que en las negociaciones no discutirán ‘asuntos políticos internos’, realmente significa que mantendrán tanto las leyes como las prácticas que permiten la represión contra el pueblo”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio.

En total, según la organización, se registraron al menos 344 acciones represivas, un incremento en comparación con agosto, cuando el Ocdh registró 304. “Entre los principales abusos se cuentan 151 casos de sitiados en sus viviendas, 53 denuncias realizadas por presos políticos, presos comunes y sus familiares, amenazas, citaciones policiales y multas”. El informe registra que “uno de los operativos más significativos ocurrió el 18 de septiembre, cuando periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil denunciaron cercos policiales, vigilancia, prohibiciones de salir de sus viviendas y amenazas de detención para impedirles asistir a Noches americanas, un encuentro organizado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana”.

“Uno de los operativos más significativos ocurrió el 18 de septiembre”

Entre las personas afectadas estuvieron Yoani Sánchez –directora y fundadora de 14ymedio– y su pareja Reinaldo Escobar (quienes también hoy han sido sitiados en su hogar), además de Camila Acosta, Wilber Aguilar, José Elías González Agüero, Alejandro García Arias, Óscar Elías Biscet, Elsa Morejón, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro y Laura María Labrada Pollán.

El Ocdh también documentó al menos 46 casos de abusos contra presos políticos en Cuba, entre los que predominan denuncias de falta o negación de atención médica, alimentación insuficiente o en mal estado, aislamiento, incomunicación, agresiones físicas, amenazas, represalias y restricciones de derechos penitenciarios.