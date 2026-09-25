Henry Constantín entra en la prisión de Kilo 7 en un proceso marcado por la falta de información

Henry Constantín afirmó que se encuentra tranquilo y firme el pasado miércoles en una visita de su pareja a Villa María Luisa.

Madrid/El periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la región, ingresó este jueves en la prisión de Kilo 7, en Camagüey. La información, confirmada por él mismo en una llamada a su pareja, la periodista Alejandra García, contradice a la medida dictada en la instrucción, que indicaba que sería trasladado a la cárcel de Cerámica, en la misma provincia.

La alerta comenzó la mañana de este jueves, cuando la abogada del periodista denunció que Constantín había sido trasladado desde Villa María Luisa, sede de operaciones e interrogatorios de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido de Camagüey, sin conocimiento de la familia. La noticia se difundió dando por supuesto que el periodista había sido conducido donde constaba en el acta.

La noticia se difundió dando por supuesto que el periodista había sido conducido donde constaba en el acta

Constantín, sobre quien pesaba una medida cautelar de prisión preventiva en medio de una investigación por “desobediencia”, había comentado a sus allegados, el pasado martes, que había rumores de que sería trasladado. Sin embargo, finalmente fueron otros presos los que salieron de la unidad. El miércoles, cuando su familia fue a visitarlo, no recibió ningún aviso del traslado que, finalmente, se produjo el jueves por sorpresa.

La Hora de Cuba ha denunciado el cúmulo de ilegalidades, ya que a la ausencia de noticias se unió después la información falsa, puesto que la medida cautelar indicaba que la prisión preventiva debía cumplirse en Cerámica. A todo ello se suma al aplazamiento de la audiencia por el habeas corpus presentado el lunes, que debía celebrarse este viernes.

El Tribunal Provincial Popular, donde acudieron los familiares de Constantín para interesarse por la situación, indicó que aunque la audiencia estaba prevista para el 25 de septiembre, “por cambio de labor” en el país “se pospone quizás para el lunes”, aunque –añade la publicación– “lo más seguro es que sea el próximo martes 29”.

Los familiares han denunciado una vulneración de la Ley de Proceso Penal, que establece que el tribunal tiene un plazo de 72 horas desde que admite el habeas corpus para realizar la audiencia. “Una resolución no puede contradecir lo que dice la ley de proceso, eso viola un proceso del Derecho de jerarquía legal”, afirmó el licenciado en derecho Luis Orlando Bermúdez.

No obstante, el artículo posterior precisa que esto debe cumplirse “a menos que existan causas justificadas que impidan hacerlo”, lo que permitiría un resquicio legal al que atenerse. Bermudez, en todo caso, considera que la causa no es justificada. “Creo que si hay un habeas corpus debería haber un juez, durante la rotación por el cambio de labor. No puede ser que se violen mis garantías procesales porque tú tienes un cambio de labor, eso es una locura. No se puede disponer que el viernes haya un cambio de labor cuando hay un código de trabajo que dice que el viernes es hábil”, sostiene.

Henry Constantín está acusado de un delito de desobediencia por no haber acudido a una citación cursada para el pasado 9 de septiembre

Henry Constantín está acusado de un delito de desobediencia por no haber acudido a una citación cursada para el pasado 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, en el reparto Vista Hermosa. Poco después, el día 16, el periodista recibió otra comunicación, instándolo a presentarse en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, ubicada en la Carretera Central, donde quedó arrestado, supuestamente, por los hechos ocurridos la semana anterior.

Desde entonces, su abogada ha lamentado la desinformación que pone trabas a su derecho de defensa, empezando por la falta de acceso al expediente, sin el cual no puede recurrir ninguna de las medidas adoptadas.

El pasado miércoles, durante una visita de unos 20 minutos, Constantín aseguró a su pareja que afronta con determinación su situación actual. “Estoy tranquilo y me mantengo firme”, dijo.