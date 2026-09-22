Dictan prisión preventiva a Henry Constantín, detenido en la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey

Madrid/El periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la región, continúa detenido en Villa María Luisa, sede de operaciones e interrogatorios de la Seguridad del Estado en Camagüey y, según el instructor de su caso ya se ha dictado para él prisión preventiva. La defensa, que ha denunciado no tener acceso al expediente, presentó este lunes un habeas corpus para garantizar los derechos del reportero cuando se cumplían cinco días desde su arresto.

La abogada de Constantín se dirigió este lunes hasta Villa María Luisa, donde pudo hablar con el instructor del caso, al que identifica como Juan Pablo. Este le indicó que la prisión preventiva ya ha sido aprobada y que el expediente estaba en la Fiscalía. Hacia allí se dirigió la letrada, que solicitó acceso a la documentación –como prevé la ley– para poder conocer con detalle los cargos que enfrenta Constantín y proporcionarle una legítima defensa, incluyendo una posible apelación o recurso. Sin embargo, “no encontró funcionarios disponibles”, lo que le impidió conocer la acusación.

Se sabe, apenas, que Constantín está acusado de un presunto delito de desobediencia por no haber acudido a una citación cursada para el pasado 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, en el reparto Vista Hermosa. Poco después, el día 16, el periodista recibió otra comunicación, instándolo a presentarse en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, ubicada en la Carretera Central, donde quedó arrestado, supuestamente, por los hechos ocurridos la semana anterior.

Se sabe, apenas, que Constantín está acusado de un presunto delito de desobediencia por no haber acudido a una citación cursada para el pasado 9 de septiembre

La defensa de Constantín alega en el habeas corpus que la Ley del Proceso Penal prevé solo “multa de hasta cien cuotas” por no concurrir sin causa justificada a una citación, mientras la detención se le impondría en caso de no comparecer a una segunda citación. Puesto que el periodista sí acudió en esa ocasión, la abogada argumenta que no es válido el delito de desobediencia por el que se le acusa. No obstante, la imposibilidad de ver el expediente deja a ciegas a la letrada.

“Las trabas administrativas se han repetido desde hace cinco días que permanece recluido”, ha denunciado La Hora de Cuba al informar de lo sucedido. “El 17 de septiembre, tras contratarse una abogada penal, esta envió a un colega a Villa María Luisa, en el reparto Garrido, sobre las 2:30 pm para averiguar sobre la situación de Henry, pero le informaron que el instructor Juan Pablo ya se había retirado por residir en Nuevitas, municipio distinto”, señalan.

El comunicado, difundido en su página de Facebook, destaca las palabras del presidente de la SIP, Pierre Manigault, quien denunció días atrás que este es “un nuevo y grave episodio de hostigamiento contra la prensa independiente”. “Las citaciones, detenciones, vigilancia y arrestos domiciliarios contra Constantin forman parte de un patrón de presión que busca obstaculizar su labor periodística”, dijo asimismo Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información para Cuba de ese organismo.

La Hora de Cuba ha insistido en la importancia de que cualquier proceso judicial sea “transparente y sin obstáculos que cierren el acceso a derechos fundamentales. Se mantiene la demanda por la liberación de nuestro director y el fin de la persecución contra quienes ejercen el periodismo independiente”.

Esta detención ya ha superado en tiempo a la más larga que había vivido el periodista, en junio de 2025, cuando pasó cuatro días también en Villa María Luisa después de haber acompañado a la periodista Iris Mariño a una citación. En aquella ocasión se le atribuía un delito de “desacato” por una publicación sobre la actuación de un agente de la Seguridad del Estado. El caso nunca fue juzgado.