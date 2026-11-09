Berta Soler, detenida violentamente tras participar en una protesta por el agua en La Habana

Ángel Moya denunció haber oído a unos policías decir que su esposa caminaba cojeando y "adolorida" y que la trasladaron a un lugar desconocido.

La Habana/La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida de nuevo hace 48 horas y se encuentra aún en paradero desconocido. Su esposo, Ángel Moya, detalló este lunes lo ocurrido, al tiempo que denunció haber oído a unos policías decir que vieron a su mujer “caminar cojeando adolorida”.

Según indicó la activista Blanca Reyes, Moya se encaminaba hoy mismo a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Aguilera, en Lawton, en el municipio habanero de Diez de Octubre, para averiguar el paradero de la opositora, “ya que fue golpeada y no se sabe si está en una unidad policial o en un hospital”. Reyes expresó: “La situación de nuestra hermana es preocupante”.

Siguiendo el relato de Moya, el sábado, dos días después de haber sido arrestada durante varias horas junto a la también Dama de Blanco María Cristina Labrada –ese mismo jueves fue también detenida arbitrariamente Yoani Sánchez, directora de 14ymedio–, Berta Soler se sumó a un “reclamo público y pacífico” junto a una veintena de vecinas de Lawton afectadas por la falta de agua. El desabastecimiento, asegura el opositor, es “intencional”, provocado por la empresa estatal Aguas de La Habana para perjudicar a la sede de las Damas de Blanco y “50 metros alrededor”.

Llegaron al lugar “varios represores jefes de la Seguridad del Estado”, que conversaron con las mujeres reclamantes y fueron reforzando el operativo en las siguientes horas

Poco después de las 10 de ese día, llegaron al lugar “varios represores jefes de la Seguridad del Estado”, que conversaron con las mujeres reclamantes y fueron reforzando el operativo en las siguientes horas. “A las 12 del mediodía, llegan los representantes de la empresa estatal Aguas de La Habana y dan una explicación que tampoco convence a las mujeres protestantes”, narra Moya, cuya impresión fue que las autoridades “no tenían el ánimo de resolver la causa que origina el problema, que es la manipulación intencional de la llave de abastecimiento de agua”.

Ante la falta de respuesta, media hora después, las manifestantes cortaron el tráfico en la avenida Porvenir, “usando como obstáculo sus propios cuerpos”. Moya asegura no haber visto el desenlace de la protesta porque antes fue arrestado por la policía política y llevado a la unidad de Aguilera, donde escuchó que su esposa caminaba adolorida y que, después, “fue trasladada en patrulla hacia otro lugar” sin identificar.

Tras un interrogatorio de ocho horas, Moya fue soltado, pero no así su esposa. El activista aclaró también que “con excepción de Berta Soler, ninguna de las mujeres reclamantes- protestantes pertenecen a organizaciones de oposición al régimen comunista cubano, son trabajadoras”.

El régimen ha recrudecido en las últimas semanas la persecución a activistas y periodistas dentro de la Isla. También el sábado, decenas de vecinos salieron a la calle en El Cobre (Santiago de Cuba) para exigir la liberación de Yoel Alejandro Pérez Serrano, un joven activista conocido por su labor comunitaria y que había sido aprehendido horas antes por la Seguridad del Estado en un operativo con agentes armados.

En cuanto a los periodistas independientes, antes de Yoani Sánchez fueron detenidos, en la misma semana, Adelth Bonne Gamboa y Camila Acosta, colaboradores de CubaNet.

A mediados de septiembre, la Seguridad del Estado detuvo también a Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. En su caso, lejos de ser liberado, como los colegas antes mencionados, fue conducido a la cárcel de Kilo 7, en Camagüey, donde permanece en prisión preventiva acusado de un delito de desobediencia.