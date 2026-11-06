La Seguridad del Estado impide a periodistas y activistas asistir a una velada de la Embajada de EE UU

La activista Yamilka Lafita conversando con dos de los agentes de la Seguridad del Estado que le impidieron este viernes salir de su casa.

La Habana/Una nueva jornada de operativos policiales y represión tiene lugar en La Habana este viernes. Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, no puede salir de su domicilio, justo al día siguiente de un secuestro por parte de la Seguridad del Estado que duró nueve horas. Tampoco otro de los detenidos esta semana, Adelth Bonne Gamboa.

La periodista independiente Yunia Figueredo en un video publicado en sus redes sociales dio la explicación de por qué un agente de la policía política le impedía el paso: “por la actividad de la Embajada”. Ante el cuestionamiento de Figueredo al agente por prohibirle la salida, este le respondía: “La palabra mía es la que cuenta, no puede salir”.

En efecto, la sede diplomática de Estados Unidos en Cuba tenía previsto para hoy un evento sobre moda y diseño dentro del programa Noches americanas: una celebración de la excelencia cultural americana, al que invitó a varios miembros de la sociedad civil, como suele. La cita tiene lugar a las 7 pm en una de las casas de la embajada en el barrio de Miramar.

Otros sitiados por patrullas son Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, así como la periodista independiente Camila Acosta y la activista Yamilka Lafita (Lara Crofs). Lafita se mostró indignada en un video publicado en sus redes: el operativo policial le impidió asistir al funeral de una tía que falleció la noche de este jueves en un hospital.

“Incluso intenté explicarles lo delicado de la situación y me reiteraron que tenía impedido salir de mi casa, sin darme otra explicación"

“Estos son los tres hombres agentes de la Seguridad del Estado (nunca los he visto) que están junto a la patrulla 222 dos policías y dos mujeres haciendo posta en medio de mi cuadra para impedirme salir”, escribió la opositora, que denunciaba: “Incluso intenté explicarles lo delicado de la situación y me reiteraron que tenía impedido salir de mi casa, sin darme otra explicación y sin tan siquiera quererse identificar. Cuando le reclamé esto último me espetó que ahí estaba la patrulla a sus órdenes y eso era suficientemente prueba”.

La creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Cary Silvente, también denunciaron este viernes que permanecían sitiadas desde la mañana en su edificio de La Habana, con agentes vestidos de civil vigilando las cuatro salidas del inmueble y patrullas desplegadas. El operativo se produce poco más de un mes después de que el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las declarara culpables de “actos contra la intimidad personal y familiar” y les impusiera una sanción de dos años de limitación de libertad a cada una, por grabar y difundir un vídeo de un agente vestido de civil que acudió a su vivienda para entregar una citación.

“El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país"

Por otra parte, se encuentra detenido Karel Daniel Hernández Bosques, integrante del proyecto independiente Fuera de la Caja Cuba. Familiares de este joven denunciaron en redes sociales que llevaba al menos cinco horas en paradero desconocido. “Nos tratan como si fuéramos criminales solo por publicar contenido en internet. Despliegan operativos oficiales, movilizan agentes de policía, despilfarran recursos como el tan escaso combustible del que tanto dicen carecer. Y todo por videos que ellos ven ‘incómodos’”, lamentaron. “Esto en un país donde los delincuentes reales que sí cometen actos delictivos reales campan a sus anchas sin repercusión alguna”.

Estos operativos coinciden con la publicación, este viernes, de un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), que documentó al menos 387 acciones represivas durante octubre, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y otros 357 abusos. La cifra supera las 344 acciones registradas en septiembre. La organización contabilizó además 145 cercos policiales contra periodistas independientes, activistas, opositores y familiares de presos políticos, así como 73 denuncias de presos comunes, políticos y sus familiares.

“El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea”, advirtió Yaxys Cires, director de Estrategias del Ocdh.