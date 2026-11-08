El Cobre sale a la calle para exigir la libertad de un activista que alimenta a los más necesitados

Un agente intenta disuadir a los manifestantes frente a la estación de policía de El Cobre, donde exigen la liberación de Yoel Pérez Serrano.

Decenas de vecinos, entre ellos madres y niños, marcharon hasta la estación de policía tras la detención de Yoel Alejandro Pérez Serrano

Madrid/Decenas de vecinos de El Cobre, en Santiago de Cuba, salieron este sábado a las calles para exigir la liberación de Yoel Alejandro Pérez Serrano, un joven activista conocido por su labor comunitaria, detenido horas antes por la Seguridad del Estado en un operativo con agentes armados.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a madres, niños y otros residentes de la localidad marchando con carteles y golpeando cazuelas mientras corean “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, una consigna, ampliamente usada por el oficialismo, que ha sido coreada en otras protestas antigubernamentales recientes. Más adelante, la multitud grita al unísono “¡Libertad para Yoel, libertad, libertad!” mientras avanza hacia la estación de policía.

En otro de los videos se ve cómo los manifestantes se enfrentaron frente a las puertas de la estación a los agentes de la policía, que intentaban disuadir la protesta, mientras una señora mayor, cerca de la cámara, comenta: “¡No pueden golpearlos... no estamos en tiempos de Batista!”.

El opositor José Daniel Ferrer García, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue el primero en denunciar la detención del joven activista, en una transmisión en vivo desde Miami. Según la información directa que recibía en ese momento, Ferrer relató que los agentes llegaron a la vivienda de Pérez Serrano, en Guamuta, alrededor de las seis de la mañana, con armas largas, y cerraron el acceso al barrio sin permitir que nadie entrara ni saliera.

Madres, niños y otros residentes de la localidad marchaban con carteles y golpeaban cazuelas mientras coreaban “¡El pueblo unido jamás será vencido!”

“Asaltaron con los boinas negras, armados hasta los dientes... viraron la casa al revés, se llevaron los teléfonos, se llevaron los alimentos que encontraron, se llevaron los calderos, joyas, se llevaron todo lo que encontraron a su paso”, dijo Ferrer, y agregó que los efectivos les decían a quienes intentaban pasar que “estaba prohibido el paso de gusanos”.

Pérez Serrano, residente en la comunidad rural de Guamuta, en el municipio santiaguero de El Cobre, es conocido en la zona por impulsar el proyecto humanitario “Salvar Cuba”, que, con el apoyo de la Unpacu y la Asamblea de la Resistencia Cubana, garantizaba al menos una comida diaria, de lunes a viernes, a ancianos, niños con desnutrición, enfermos y familias vulnerables. El joven también promovía la construcción de un consultorio médico comunitario y un comedor, y por ello algunos vecinos lo llaman “el alcalde de Guamuta”.

Daniel Ferrer relató además que el activista dedicaba entre 12 y 14 horas diarias a su labor comunitaria. “La tiranía usa sus fuerzas militares para reprimir a un hombre pacífico, a un hombre noble, generoso, muy humano, que lo que está haciendo es sacrificándose para ayudar al pueblo”, afirmó.

El pasado julio Pérez Serrano protagonizó otra protesta pública: salió a la calle descalzo y en ropa interior, con una sábana blanca en la que se leían las palabras “Libertad”, “Democracia”, “Justicia” y “Dignidad”. Poco después fue citado por la policía.

La detención de Pérez Serrano se enmarca en una creciente ola de represión, con hostigamiento y detenciones recientes de activistas, opositores y periodistas independientes

Las autoridades cubanas no han informado públicamente del paradero de Pérez Serrano ni de los cargos formales en su contra. Los usuarios en redes sociales, en solidaridad con el joven activista, exigen que se aclare dónde se encuentra, en qué condiciones está y qué justifica su detención.

La detención de Pérez Serrano se enmarca en una creciente ola de represión, con hostigamiento y detenciones recientes de activistas, opositores, periodistas independientes y otras voces disidentes. En los últimos días han sido sitiados en sus viviendas, entre otros, los periodistas independientes Yoani Sánchez, directora de este diario –tras ser detenida durante nueve horas por la policía política–; Adelth Bonne Gamboa, quien también sufrió una detención; Camila Acosta, Yunia Figueredo, Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, así como la activista Yamilka Lafita (Lara Crofs).

También fue detenido Karel Daniel Hernández Bosques, integrante del proyecto independiente Fuera de la Caja Cuba. Por otra parte, el pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”, recluido en Villa Marista, será deportado a la fuerza de La Habana a Las Tunas.

La protesta de El Cobre se suma a un año de intenso malestar social en el oriente del país. En Santiago de Cuba, la duración media de los apagones supera las 24 horas y los cacerolazos se han multiplicado en los barrios. En octubre, Cubalex registró 48 protestas públicas en toda Cuba, de las cuales 11 ocurrieron en esta provincia oriental, la segunda cifra más alta del país, después de las 15 de La Habana.