“¡Abajo Batista!”, la consigna con doble sentido de los cacerolazos

Patrullas policiales frente a la sede del Partido Comunista en La Lisa, La Habana, durante la noche de este sábado.

Díaz-Canel responde a las protestas con una frase dirigida a EE UU: “Tóquenle la cacerola a los vecinos del norte”

Madrid/La escasez, el deterioro de las condiciones de vida y los cortes de electricidad, que en algunos lugares ya superan las 30 horas consecutivas, se combinan con las altas temperaturas y obligan a muchas familias a dormir en los portales para intentar escapar del calor. En este escenario, las protestas por los prolongados apagones continúan multiplicándose en varias ciudades de Cuba.

El descontento quedó reflejado en las cifras del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 107 protestas durante junio. La Habana y Santiago de Cuba encabezaron la lista de provincias con mayor número de manifestaciones. Según el informe, muchas de ellas adquirieron un carácter abiertamente político, con acciones, consignas y reclamos de contenido antigubernamental.

La noche de este sábado, vecinos del municipio de La Lisa, en La Habana, volvieron a concentrarse frente a la sede municipal del Partido Comunista para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, después de permanecer unas 30 horas sin corriente. Testimonios difundidos en redes sociales mencionan el despliegue de patrullas policiales y agentes de la Seguridad del Estado en los alrededores del lugar.

Se trata de la segunda protesta frente a esa sede gubernamental en menos de una semana. El pasado martes, tras unas 50 horas consecutivas en apagón, residentes del mismo municipio se congregaron allí para exigir que volviera la electricidad. Según los testimonios, los vecinos coreaban: “El pueblo, unido, jamás será vencido”, resignificando de forma irónica una de las consignas históricamente asociadas al oficialismo.

“La gente toca cacerolas, algunos con más disgusto que otros. Yo digo: bueno, tóquenle la cacerola a los vecinos del norte"

La ironía volvió a hacerse presente en las protestas del sábado en Santiago de Cuba. En la Facultad de Medicina de la ciudad, estudiantes protagonizaron un cacerolazo tras permanecer unas 24 horas sin electricidad. Según los testimonios difundidos en redes sociales, parte de la protesta provenía de estudiantes extranjeros de esa facultad. Entre las consignas se escuchó “Abajo Batista”, en alusión al dictador Fulgencio Batista. El doble sentido parece responder al clima de represión y vigilancia que rodea las zonas donde se reportan protestas. El servicio eléctrico fue restablecido poco después.

También durante la noche del sábado se reportaron cacerolazos en Alamar, donde varios participantes gritaron “Libertad”. Reportes de cacerolazos también llegaron desde los municipios habaneros de Plaza de la Revolución y San Miguel del Padrón, una simultaneidad que empieza a ser habitual, a pesar de la represión.

El pasado 3 de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel hizo alusión a las protestas en una entrevista concedida al medio puertorriqueño Claridad. “La gente toca cacerolas, algunos con más disgusto que otros. Yo digo: bueno, tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este apagón”, afirmó.

En la misma conversación, el mandatario reconoció la gravedad de la situación que atraviesa el país. “Aquí hay escasez de transporte, de alimento, de medicamentos, aquí hay apagones prolongados de más de veinte horas. Eso provoca insatisfacción, nadie puede estar contento, el pueblo está sufriendo”, dijo, aunque atribuyó la crisis exclusivamente al embargo estadounidense.

“Nosotros no vamos a hacer cambios en el sistema político. Nosotros seguimos defendiendo nuestro socialismo”

La entrevista versó principalmente sobre el reciente paquete de reformas, recibido con escepticismo por muchos ciudadanos cubanos. Sobre esas medidas, Díaz-Canel reconoció que existían “opiniones divididas” dentro del núcleo del poder, aunque insistió: “Nosotros no vamos a hacer cambios en el sistema político. Nosotros seguimos defendiendo nuestro socialismo”.

Mientras tanto, la situación del Sistema Eléctrico Nacional continúa deteriorándose. La Unión Eléctrica describe el escenario como “extremadamente complejo” y mantiene déficits diarios superiores al 65% de la demanda nacional.

De las 20 unidades de las centrales termoeléctricas del país, 11 permanecen fuera de servicio: seis por averías y cinco por mantenimiento. Entre ellas figura la central Antonio Guiteras, en Matanzas, la mayor del país, que ha sufrido 17 averías en lo que va de año y continúa siendo uno de los principales símbolos del deterioro de la infraestructura eléctrica cubana.