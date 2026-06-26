Siete detenidos, entre ellos cuatro menores, tras las protestas contra los apagones en Santiago de Cuba

Incendio del museo Olo Pantoja en Contramaestre, tras el cual se intensificó la persecución policial en Santiago de Cuba.

Madrid/La ONG Cubalex confirmó este jueves la detención de al menos siete personas en el municipio de Contramaestre, cuatro de ellas menores de edad, tras los incidentes ocurridos el pasado 21 de junio alrededor de la Casa Memorial Orlando “Olo” Pantoja Tamayo, conocida como el “Museo de Maffo”.

Según el comunicado difundido por la organización, mientras el inmueble ardía en llamas, vecinos reunidos en las inmediaciones exigían “corriente y libertad”, en medio del creciente malestar por los apagones, la escasez de alimentos y la gravedad de la crisis que atraviesa la población. Después del incendio, las fuerzas policiales y la Seguridad del Estado desplegaron un amplio operativo en el barrio La Cuba y otras zonas de Maffo, donde comenzaron las detenciones.

Cubalex ha logrado confirmar la identidad de cuatro de los arrestados: José Ángel Borrero Zorrilla, de 17 años; José Jorge Menéndez Vázquez, también de 17; Luis Alberto Leyva, de unos 20 años, y Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21. La organización advierte de que la cifra constituye un subregistro y no descarta que existan más detenidos.

De acuerdo con la información recopilada y difundida por la ONG, varias de estas personas habrían sido trasladadas al Centro de Operaciones e Instrucción Penal de Versalles, en Santiago de Cuba, donde permanecen incomunicadas y sin información oficial sobre su situación jurídica.

En las últimas semanas, varios jóvenes han sido objeto de citaciones, amenazas, arrestos temporales y otros actos de intimidación

La organización alertó además de que las detenciones se producen en un clima de creciente persecución en Santiago de Cuba. En las últimas semanas, varios jóvenes han sido objeto de citaciones, amenazas, arrestos temporales y otros actos de intimidación, una dinámica que Cubalex vincula con la proximidad del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

Cubalex recalcó la situación de los menores detenidos. Recordó que, en Cuba, la responsabilidad penal comienza a los 16 años, lo que permite que adolescentes sean procesados por tribunales ordinarios, sometidos a interrogatorios iniciales sin la presencia obligatoria de abogados o familiares y enviados a prisión preventiva, una práctica cuestionada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Las denuncias sobre el incremento de la represión en Santiago de Cuba ya habían comenzado a circular días antes. El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, informó en sus redes sociales, el pasado 22 de junio, de que entre los arrestados figuraba Cristian Fernández Sarmientos, de 16 años, recluido en el centro de detención de Versalles.

Ferrer identificó además a otros detenidos: Adrián Planché Hierrezuelo, Yodelkis Jay Ramírez y Alexander Castañeda Alarcón, técnico de Rayos X del hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba. El líder opositor, exiliado desde octubre de 2025, añadió que las detenciones continúan y la policía persigue a quienes “resulten sospechosos de protestar contra los apagones”. Agregó además que los familiares de otras personas arrestadas se niegan a proporcionar información por temor a las represalias.

Las detenciones se producen después de varias noches consecutivas de cacerolazos y protestas en distintos barrios de Santiago de Cuba. Vecinos de Micro 7, Altamira, Veguita de Galo, Mármol, Antonio Maceo, Chicharrones y otras zonas han salido a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, en algunos casos tras recibir apenas dos horas de corriente al día.

La escalada represiva coincide con la cercanía del quinto aniversario del 11J, una fecha que mantiene en alerta a la Seguridad del Estado

Cubalex sostiene que, además de la represión física, las autoridades han intensificado las restricciones de comunicación y los cortes de internet coincidiendo con manifestaciones ciudadanas. La escalada represiva coincide con la cercanía del quinto aniversario del 11J –la mayor ola de protestas antigubernamentales registrada en Cuba desde 1959–, una fecha que mantiene en alerta a la Seguridad del Estado, como evidenció la reciente desaparición forzada y las amenazas de muerte contra el líder opositor Manuel Cuesta Morúa, por expresar su apoyo a las protestas.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del Iclep denunció además la represión de una protesta ocurrida el pasado 19 de junio en el reparto Barbosa, municipio Playa, en La Habana, donde vecinos salieron a la calle tras más de 30 horas sin electricidad. Según la organización, fuerzas antimotines dispersaron la manifestación mediante el uso de la fuerza. Sobre esta protesta, Cubalex confirmó los arrestos de Yoan Arévalo Álvarez, Yosvan Arévalo Álvarez, Dayron Chamizo y Héctor Ramón Aroche Olivero. El paradero de los cuatro permanece sin confirmar.

El Iclep sostiene que el operativo implicó el despliegue de varios camiones con efectivos de las Brigadas de Respuesta Rápida y que el número total de detenidos podría superar las 16 personas, cifra aún no verificada de forma independiente. La organización también reportó que uno de los detenidos, Arévalo Álvarez, presenta lesiones importantes tras la intervención policial, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud ni si ha tenido acceso a asistencia médica o representación legal.