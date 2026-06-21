Cuesta Morúa es liberado tras ser golpeado y amenazado de muerte por la Seguridad del Estado

El líder opositor fue abandonado en una carretera de Artemisa después de ser intimidado por apoyar protestas convocadas para el aniversario del 11J

Madrid/El líder opositor cubano Manuel Cuesta Morúa fue liberado este sábado después de haber sido detenido, maltratado y amenazado de muerte por agentes de la Seguridad del Estado.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) –organización que preside Cuesta Morúa– había denunciado horas antes su desaparición forzada y que permanecía incomunicado. El opositor fue arrestado en la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, esposado y conducido por la fuerza en una patrulla junto a dos agentes de la Seguridad del Estado y dos policías.

De acuerdo con información difundida por el CTDC este domingo, Cuesta Morúa fue golpeado y amenazado de muerte durante el trayecto en la patrulla. La organización denunció además que los agentes le confiscaron la cartera y destruyeron su carné de identidad en su presencia.

En lugar de ser trasladado a un centro de detención, Cuesta Morúa fue llevado a una zona aislada de la provincia de Artemisa. Según la denuncia, los agentes lo obligaron a atravesar una cerca para internarse en un área de vegetación cerrada, donde fue agredido físicamente y amenazado de muerte.

En ese lugar, los agentes le advirtieron que le dispararían en la cabeza “si continuaba promoviendo ‘el toque de caldero’ y alentando a la ciudadanía a manifestarse el próximo 11 de julio”.

los agentes le advirtieron que le dispararían en la cabeza “si continuaba promoviendo ‘el toque de caldero’ y alentando a la ciudadanía a manifestarse el próximo 11 de julio”

La alusión se refiere a una campaña impulsada por activistas que llama a los cubanos a reclamar la liberación de los presos políticos y a protestar contra la escasez de alimentos, los apagones y la falta de agua potable, coincidiendo con el quinto aniversario de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Cuesta Morúa fue abandonado por los agentes en la carretera conocida como Ocho Vías, en Artemisa, sin documentos, dinero ni medios de comunicación. Según la denuncia, permaneció allí entre cinco y seis horas hasta que una persona que transitaba por la zona lo auxilió y lo trasladó de regreso a La Habana.

En el comunicado difundido este domingo, la organización calificó lo ocurrido como parte de un “patrón sistemático de actuación del régimen cubano” contra quienes ejercen de forma pacífica sus derechos y reclaman mayores libertades. “Cualquier ciudadano cubano puede ser víctima de la represión por expresar sus opiniones o reclamar cambios democráticos”, señala el texto.

“Cualquier ciudadano cubano puede ser víctima de la represión por expresar sus opiniones o reclamar cambios democráticos”

En este sentido, la organización pide a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos que reconozcan esta realidad y “se sumen a la exigencia del pueblo cubano del cese inmediato de las violaciones de derechos humanos que el régimen cubano ejerce de manera constante contra su propio pueblo”.

Filósofo e historiador de formación, Manuel Cuesta Morúa es una de las figuras más conocidas de la oposición cubana y ha sufrido numerosas detenciones y actos de hostigamiento por su activismo político. Desde enero de 2026 preside el CTDC –una de las principales plataformas de articulación de la oposición dentro y fuera de la Isla– tras relevar a José Daniel Ferrer, quien se exilió en Miami en octubre de 2025.