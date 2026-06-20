La Seguridad del Estado detiene al opositor Manuel Cuesta Morúa

Cuesta Morúa denunció en un video previo a su arresto el intento de detención en su propia vivienda..

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba denuncia su desaparición forzada y exige información sobre su paradero

Madrid/El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), ha sido detenido este sábado por agentes de la Seguridad del Estado y efectivos policiales, según denunció la organización en su perfil oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su paradero y Cuesta Morúa permanece incomunicado. Sus familiares y allegados tampoco han recibido ninguna notificación oficial sobre su situación, por lo que el CTDC denuncia una desaparición forzada.

Desde este viernes, Cuesta Morúa y la también opositora y miembro del CTDC María Mercedes Benítez permanecían sitiados por agentes policiales en su vivienda, según denunció la plataforma en una publicación con imágenes que confirmaban el hecho. Un video grabado por el propio opositor denuncia el intento de detención en su vivienda, al que se resistió por considerarlo ilegal. Los agentes le exigían que saliera de la casa para arrestarlo, sin presentarle una orden oficial.

La mañana de este sábado, el líder opositor fue citado a la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, mediante una llamada telefónica de un oficial de Instrucción Penal identificado como el primer teniente Lázaro Aroche.

Cuesta Morúa acudió a la cita acompañado de Mercedes Benítez. De acuerdo con la información publicada por el CTDC, ambos fueron recibidos por cinco policías y dos agentes de la Seguridad del Estado. El opositor fue esposado e introducido por la fuerza en un vehículo policial. “Durante la detención se empleó violencia para introducirlo en el patrullero”, señala la publicación.

Un policía le respondió “que no se hiciera la graciosa” y la amenazó con enviarla a prisión

Mercedes Benítez protestó entonces públicamente y reclamó que Cuesta Morúa no era un criminal, sino un opositor pacífico y defensor de los derechos humanos. Según la denuncia, un policía le respondió “que no se hiciera la graciosa” y la amenazó con enviarla a prisión. Posteriormente, Benítez fue obligada a regresar a la estación policial para registrar sus datos personales.

La opositora manifestó a la policía que Cuesta Morúa no tiene causas penales y que tanto él como ella son conocidos por su actividad cívica y política pacífica. A pesar de sus preguntas, las autoridades no le informaron del lugar exacto a donde estaba siendo trasladado el líder opositor.

La organización desconoce el paradero del opositor, aunque sostiene que “existen indicios de que podría haber sido trasladado a dependencias de Instrucción Penal”, como Villa Marista o el centro de 100 y Aldabó.

“Responsabilizamos al régimen cubano y a los órganos de la Seguridad del Estado de la integridad física y psicológica de Manuel Cuesta Morúa mientras permanezca privado de libertad y en paradero desconocido. Cualquier vulneración de sus derechos, cualquier acto de violencia, maltrato, coacción o afectación a su integridad será responsabilidad directa de las autoridades cubanas”, denuncia el comunicado.

“Responsabilizamos al régimen cubano y a los órganos de la Seguridad del Estado de la integridad física y psicológica de Manuel Cuesta Morúa mientras permanezca privado de libertad "

Filósofo e historiador de formación, Manuel Cuesta Morúa es una de las figuras más conocidas de la oposición cubana y ha sufrido numerosas detenciones y actos de hostigamiento por su activismo político. Desde enero de 2026 preside el CTDC –una de las principales plataformas de articulación de la oposición dentro y fuera de la Isla– tras relevar a José Daniel Ferrer, quien se exilió en Miami en octubre de 2025.