Excarcelan al adolescente Jonathan Muir después de más de tres meses en una prisión de adultos

La presión internacional aumentó ante el deterioro de su salud y los riesgos para su seguridad

La Habana/El adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos fue excarcelado este miércoles después de pasar más de tres meses privado de libertad por participar en las protestas del pasado marzo en Morón, Ciego de Ávila. CubaNet confirmó la salida mediante una conversación telefónica con el propio joven, que cumplió 17 años en la prisión provincial de Canaleta.

En una breve conversación telefónica con la periodista Camila Acosta, Jonathan confirmó que ya se encontraba fuera de prisión. 14ymedio intentó comunicarse con su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, pero su teléfono permanecía apagado o fuera del área de cobertura. Es habitual que la Seguridad del Estado trate de impedir que los presos políticos excarcelados y sus familiares hablen con la prensa independiente, denuncien las condiciones de su encarcelamiento o publiquen sus testimonios en las redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han informado de la excarcelación ni han precisado bajo qué medida cautelar quedó Muir Burgos. Tampoco se conoce si la Fiscalía retiró la acusación de sabotaje que pesa sobre él o si el proceso penal continuará mientras permanece fuera de prisión.

El joven fue detenido el 16 de marzo, tres días después de la protesta del 13 de marzo en Morón motivada por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Jonathan acudió acompañado de su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación de la Seguridad del Estado. Ambos quedaron retenidos, pero el religioso fue liberado unas horas después.

La excarcelación llega después de una intensa campaña internacional en favor del adolescente, cuya salud y seguridad habían generado preocupación

El adolescente, que entonces tenía 16 años, fue trasladado posteriormente a Canaleta, una cárcel para adultos en Ciego de Ávila, donde permaneció bajo prisión provisional. Estaba procesado por sabotaje, una figura penal que puede ser castigada con largas penas de cárcel.

La excarcelación llega después de una intensa campaña internacional en favor del adolescente, cuya salud y seguridad habían generado preocupación entre sus familiares, organizaciones de derechos humanos y funcionarios extranjeros. Amnistía Internacional pidió en mayo su liberación inmediata y denunció que estuviera encerrado con adultos.

La organización recordó que la privación de libertad de menores debe aplicarse únicamente como último recurso y durante el período más breve posible. También reclamó que, mientras continuara detenido, Jonathan fuera protegido de la violencia, recibiera atención médica y tuviera acceso regular a su familia y a un abogado de su elección.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado el 24 de abril medidas cautelares a favor del adolescente, al considerar que su vida, integridad personal y salud se encontraban en riesgo de sufrir daños irreparables bajo custodia del Estado cubano.

Jonathan no fue el único menor detenido tras las protestas en Morón

La familia denunció reiteradamente que Jonathan padecía problemas dermatológicos, inmunológicos y episodios de debilidad que requerían tratamiento. Tras una visita realizada en mayo, su padre aseguró que lo había encontrado muy débil, sin la medicación necesaria y profundamente afectado por el encierro.

Prisoners Defenders denunció posteriormente que Muir Burgos dormía en colchones infestados de chinches, padecía hipoglucemia y no recibía atención médica adecuada. La organización también afirmó que el menor había sido agredido y hostigado dentro del penal.

Jonathan cumplió 17 años el pasado 28 de mayo en Canaleta. En las semanas anteriores a su excarcelación, su caso había recibido nuevos pronunciamientos de Estados Unidos. La Embajada estadounidense en La Habana recordó el 16 de junio que el joven llevaba tres meses preso, mientras el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart exigió este miércoles su liberación inmediata.

Jonathan no fue el único menor detenido tras las protestas en Morón. También se ha documentado el encarcelamiento en Canaleta de Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, acusado igualmente de sabotaje. Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que ambos jóvenes fueron procesados sin las garantías especiales exigidas para los menores de edad. La salida de Muir Burgos pone fin por ahora a su permanencia en una cárcel de adultos, pero no despeja las dudas sobre su futuro judicial.