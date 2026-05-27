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La Embajada de Cuba rechaza que uno de sus diplomáticos haga ‘lobby’ en EE UU

Cuba-EE UU

Fox News señaló a David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la legación de la Isla en Washington, como parte de la red de influencias tejida por La Habana

David Ramírez Álvarez, segundo de la Embajada de Cuba en Washington, a la derecha de la imagen, durante su intervención en la reunión señalada en el reportaje de Fox News.
David Ramírez Álvarez, segundo de la Embajada de Cuba en Washington, a la derecha de la imagen, durante su intervención en la reunión señalada en el reportaje de Fox News. / Captura/Fox News
14ymedio

27 de mayo 2026 - 14:05

Madrid/La Embajada de Cuba en Estados Unidos ha contestado a Fox News, que, en un reportaje publicado este martes, señala a David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la legación de la Isla en Washington por, presuntamente, coordinar campañas de lobby. “La Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se atienen estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades”, dice la sede diplomática en un comunicado difundido en redes, en que recalcan que “respetan” las leyes y regulaciones de EE UU.

Las “publicaciones de Fox News”, dice un tuit de la legación, “referidas a una supuesta actividad” de funcionarios cubanos que “interfiere en los asuntos internos de este país, o representa una amenaza, son absolutamente infundadas”. Siguiendo el discurso oficial de La Habana, estiman que “responden a una campaña difamatoria promovida por el Gobierno de EE UU”.

De igual manera, expresan que “el aprecio a Cuba de millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la permanente agresión de su Gobierno, e incluso a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo objeto de intimidación con estas acusaciones carentes de fundamento y totalmente injustificadas”.

Fox News informó de que funcionarios estadounidenses están investigando a Ramírez Álvarez por coordinar una campaña de “influencia extranjera maliciosa” en EE UU

En su nota del martes, Fox News informó de que funcionarios estadounidenses están investigando a Ramírez Álvarez por coordinar una campaña de “influencia extranjera maliciosa” en EE UU. Según la cadena, el diplomático saludó por su nombre de pila a activistas estadounidenses durante una reunión celebrada el pasado 9 de mayo en la sede de un sindicato en California y les facilitó datos sobre “la legislación en el Congreso y las iniciativas de organización a nivel nacional destinadas a presionar a los legisladores en nombre del Gobierno de La Habana”. 

Los investigadores, decía el reportaje, tratan de dilucidar si esta intervención pasa de “activismo protegido constitucionalmente a actividad política coordinada dirigida por un Gobierno extranjero”.

La nota forma parte de una serie dedicada por Fox News a la red de influencias que la Administración de Donald Trump sospecha que ha construido el Gobierno de La Habana en territorio estadounidense y que se encuentran investigando el Departamento de Justicia y el del Tesoro.

Dentro de esas pesquisas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro citó al influencer marxista Hasan Piker y a la cofundadora de la organización CodePink, Susan Medea Benjamin, quienes viajaron a la Isla el pasado marzo para entregar ayuda humanitaria como parte del Convoy Nuestra América

En una primera entrega sobre el tema, Fox News identificó por nombre a un total de 145 organizaciones que formarían parte de ese “ecosistema” dedicado a realizar campañas de influencia en favor del régimen de La Habana.

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