La Embajada de Cuba rechaza que uno de sus diplomáticos haga ‘lobby’ en EE UU

David Ramírez Álvarez, segundo de la Embajada de Cuba en Washington, a la derecha de la imagen, durante su intervención en la reunión señalada en el reportaje de Fox News.

Fox News señaló a David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la legación de la Isla en Washington, como parte de la red de influencias tejida por La Habana

Madrid/La Embajada de Cuba en Estados Unidos ha contestado a Fox News, que, en un reportaje publicado este martes, señala a David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la legación de la Isla en Washington por, presuntamente, coordinar campañas de lobby. “La Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se atienen estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades”, dice la sede diplomática en un comunicado difundido en redes, en que recalcan que “respetan” las leyes y regulaciones de EE UU.

Las “publicaciones de Fox News”, dice un tuit de la legación, “referidas a una supuesta actividad” de funcionarios cubanos que “interfiere en los asuntos internos de este país, o representa una amenaza, son absolutamente infundadas”. Siguiendo el discurso oficial de La Habana, estiman que “responden a una campaña difamatoria promovida por el Gobierno de EE UU”.

De igual manera, expresan que “el aprecio a Cuba de millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la permanente agresión de su Gobierno, e incluso a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo objeto de intimidación con estas acusaciones carentes de fundamento y totalmente injustificadas”.

Fox News informó de que funcionarios estadounidenses están investigando a Ramírez Álvarez por coordinar una campaña de “influencia extranjera maliciosa” en EE UU

En su nota del martes, Fox News informó de que funcionarios estadounidenses están investigando a Ramírez Álvarez por coordinar una campaña de “influencia extranjera maliciosa” en EE UU. Según la cadena, el diplomático saludó por su nombre de pila a activistas estadounidenses durante una reunión celebrada el pasado 9 de mayo en la sede de un sindicato en California y les facilitó datos sobre “la legislación en el Congreso y las iniciativas de organización a nivel nacional destinadas a presionar a los legisladores en nombre del Gobierno de La Habana”.

Los investigadores, decía el reportaje, tratan de dilucidar si esta intervención pasa de “activismo protegido constitucionalmente a actividad política coordinada dirigida por un Gobierno extranjero”.

La nota forma parte de una serie dedicada por Fox News a la red de influencias que la Administración de Donald Trump sospecha que ha construido el Gobierno de La Habana en territorio estadounidense y que se encuentran investigando el Departamento de Justicia y el del Tesoro.

Dentro de esas pesquisas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro citó al influencer marxista Hasan Piker y a la cofundadora de la organización CodePink, Susan Medea Benjamin, quienes viajaron a la Isla el pasado marzo para entregar ayuda humanitaria como parte del Convoy Nuestra América.

En una primera entrega sobre el tema, Fox News identificó por nombre a un total de 145 organizaciones que formarían parte de ese “ecosistema” dedicado a realizar campañas de influencia en favor del régimen de La Habana.