Señaladas 145 organizaciones por hacer ‘lobby’ en EE UU en favor del régimen cubano

Madrid/Un total de 145 organizaciones establecidas en Estados Unidos han sido identificadas por Fox News como parte de la red de influencias que la Administración de Donald Trump sospecha que ha construido el Gobierno de La Habana en territorio estadounidense. Lo cuentan en un reportaje este sábado, que anuncian como parte de una serie dedicada al tema.

La nota se centra en el análisis de multitud de mensajes emitidos a propósito de la acusación formal contra el ex presidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, el pasado miércoles. Tan solo nueve minutos después de darse a conocer la noticia, indica Fox News, “una red coordinada de respuesta rápida ya se estaba movilizando en todo Estados Unidos para defender a Castro y al Partido Comunista de Cuba”.

Algunas de esas consignas eran: “Acusación sin fundamento contra Raúl Castro”, “Un pretexto para otra guerra”, “No entregaremos a Raúl” o “Cuba no es una amenaza para el mundo. Estados Unidos es una amenaza para el mundo. El mundo apoya a Raúl Castro, héroe de la Revolución Cubana. El mundo le da la espalda a Donald Trump, payaso de la destrucción humana”. Este último mensaje, señala el canal de noticias, fue compartido por Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum, una ONG con sede en Nueva York, y por líderes de CodePink.

Aparte de la red de Singham, Fox News nombra seis estructuras más dentro del “ecosistema” de ayuda a Cuba

Ambas organizaciones, según otra investigación realizada por Fox News el pasado marzo, son parte de una red internacional de izquierdas financiada en gran medida por el empresario tecnológico estadounidense radicado en Shanghái y partidario del régimen chino Neville Roy Singham. Otras instancias que integran la red son Answer Coalition, Liberation News and Party for Socialism and Liberation, International People’s Assembly, Venceremos Brigade, Hatuey Project, BreakThrough News, Tricontinental Institute, IFCO y Pastors for Peace.

Aparte de la red de Singham, Fox News nombra seis estructuras más dentro del “ecosistema” de ayuda a Cuba: sindicatos como United Union of Roofers o Waterproofers and Allied Workers Local 36, brigadas de ayuda y delegaciones como Global Exchange o el Convoy Nuestra América, organizaciones marxistas como el Partido Comunista de EE UU o el Partido Socialista del Pueblo Africano, medios de comunicación como BT News o Liberation News, redes académicas y profesionales como la Liga Nacional de Abogados y campañas de ayuda humanitaria y a la infraestructura como Global Health Partners.

En total, la cadena identifica 145 colectivos, entre ONG, sindicatos y otros activistas, cuyos ingresos anuales alcanzan los mil millones de dólares.

Para los funcionarios de Seguridad Nacional que indagan sobre la influencia de Gobiernos extranjeros en territorio estadounidense, ese tipo de campañas de “respuesta rápida” son una muestra de la influencia de La Habana, disfrazada de “solidaridad” con la Isla.

“No es extraordinario ni constituye una violación de ninguna ley internacional o estadounidense que los diplomáticos cubanos interactúen con la sociedad civil”

Preguntada al respecto, la Embajada de Cuba en Washington negó a Fox News cualquier actividad indebida y, a través de una portavoz, afirmó que “los diplomáticos cubanos cumplen estrictamente con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, cuyo artículo 41 establece que los diplomáticos tienen el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos” de un Estado.

La portavoz también declaró que “parte del trabajo diplomático” consiste en “promover relaciones amistosas” e “interactuar con organizaciones e instituciones de la sociedad civil en el Estado ante el cual están acreditados”. Y prosigue la legación cubana: “No es extraordinario ni constituye una violación de ninguna ley internacional o estadounidense que los diplomáticos cubanos interactúen con la sociedad civil”, para concluir que esto “no alienta a los estadounidenses “a derrocar o actuar en contra del orden constitucional de Estados Unidos”.

Fuentes cercanas a la investigación gubernamental contaron a Fox News que están examinando las actividades de varios activistas y organizadores prominentes vinculados al movimiento de solidaridad con Cuba, entre ellos el streamer de Twitch Hasan Piker, la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, y la coordinadora de CodePink en Washington DC, Olivia DiNucci. De igual manera, investigan a otros 40 estadounidenses que presuntamente coordinaron con funcionarios del Gobierno cubano para llevar bienes y suministros a la Isla en “convoyes” y “flotillas” a principios de este año.

Precisamente este sábado, la prensa oficial cubana se hacía eco de las “denuncias” que CodePink, una de las organizaciones de la “red Singham”, y senadores del Partido Demócrata habían hecho contra el Gobierno de Donald Trump por las crecientes presiones a la Isla. “Debemos detener esta locura. Los cubanos, y no los políticos de Washington ni los fanáticos de línea dura de Miami, deberían decidir el futuro de Cuba”, era uno de los mensajes de CodePink difundidos por varios medios estatales, que elogian que la organización civil alerte “sobre el peligro de una nueva guerra” y exija “detener las medidas coercitivas unilaterales que atentan contra la soberanía y las condiciones de vida del pueblo cubano”.