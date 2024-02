Una empresa estatal culpa a los campesinos cubanos por su "crítica" producción en Camagüey

Con un déficit de 784 toneladas respecto a 2022 y apenas el 55% de productividad alcanzado, el desempeño de la empresa de Conservas y Vegetales de Camagüey en 2023 fue calificado de "crítico" por los propios directivos de la industria. Un demoledor artículo publicado este miércoles en el diario oficialista Adelante, señala a un culpable claro: los productores contratados por la empresa, que no cumplieron con las entregas el pasado año.

La falta de "calidad" en el proceso de contratación, la "carencia de disciplina" y la escasa "capacitación" del personal, han dejado las producciones de la empresa por el piso. De la recepción de tomate, frutabomba, mango maduro, pimiento, cebolla, col, pepino, maíz y guayaba, solo esta última alcanzó el plan con 102% de la entrega, contabilizó el medio.

Con un panorama de incumplimiento por parte de los campesinos, asegura el diario, solo se recibió el 29% de la materia prima –calculada inicialmente en 4.453 toneladas–, con particular déficit de tomate maduro, "del que apenas llegó a la industria el 0,03%", lo que equivale a 2.447 toneladas menos de lo pactado.

Otros indicadores, como la entrada del 75% del mango y el 59% de los pimientos, no sufrieron caídas tan abismales como la de la fruta, pero tampoco alcanzaron las expectativas de la industria. "En un simple resumen, siete de los once artículos comprometidos, no aportaron absolutamente nada a las dos fábricas de esta institución: El Mambí, y la otra existente en el poblado de Camalote", sentencia Adelante.

Drástico fue también el desmoronamiento de la producción dirigida al turismo, que quedó con 280 toneladas de productos por debajo de lo pactado. Con esos números "extremadamente bajos", la empresa recurrió a una modificación de los precios de sus productos, aunque las autoridades no aclararon si se trataba de un aumento o una disminución.

Inexplicablemente, el medio asegura que la venta a la población, sin números precisos y pese al evidente fracaso de la producción, tuvo "positivos resultados".

Con todas las variables en su contra, este año la empresa se propuso alcanzar 1.535 toneladas en productos ya elaborados, un aporte mayor al obtenido en 2023, y, para ello, explicó la directiva Dalia Fuentes Navarro, ya se trabaja en controlar el proceso de contratación deficiente y que ha sido el causante, según la dirigente, del pobre desempeño de la fábrica en los últimos meses.

Fuentes Navarro incluso prevé que la campaña de tomate en 2024 sea mayor a lo estimado, pues se ha cuidado especialmente la contratación de productores que honren lo pactado y, asevera, las líneas de elaboración de salsas para pizzas, condimentadas, jugos y ketchup, podrían verse beneficiadas.

"Queda claro que en el período en curso deben enfrentar una reorganización de su fuerza laboral, mejorar los sistemas de pago, especialmente en el lavado de botellas, y aumentar la capacitación de su personal, en especial lo relacionado con los maestros dulceros", añade Adelante, con menos optimismo que la directiva.

Culpar a la "informalidad" de los productores por los desplomes en las industrias estatales se ha vuelto una afirmación común en la prensa oficial

Culpar a la "informalidad" de los productores por los desplomes en las industrias estatales se ha vuelto una afirmación común en la prensa oficial que, aunque reconoce las malas condiciones de los contratos con el Estado, insiste en que no hay justificación para el incumplimiento.

Algo similar ocurrió este enero en Sancti Spíritus, cuando el periódico local, Escambray, lamentó que los productores de leche decidieran venderla hasta a 150 pesos en el mercado informal antes de entregarla al Estado –usualmente mal pagador– por unos pocos pesos.

Los guajiros tampoco se han mantenido al margen. Este lunes, un productor espirituano se quejó, a través de un video compartido en redes sociales, de lo poco rentable que resulta negociar con el régimen. Con la leche a 20 pesos –pago oficial–, "tengo que vender 17 litros para hacer un dólar", lamentaba, mientras aseguraba que en ningún país del mundo se paga la leche a un precio tan "humillante".

