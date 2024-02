"Por un toro de 1.000 libras me dieron 47 dólares, menos que por una lechoncita"

Con la leche a 20 pesos, "tengo que vender 17 litros para hacer un dólar", y el transporte para llevarla al destino cuesta el equivalente de 25 litros, cuenta el ganadero José A. Casimiro, dueño de la Finca del Medio, en Siguaney (Sancti Spíritus), donde se dedica a la agroecología y la permacultura. En una breve entrevista en su cuenta de Facebook, el productor describe la situación desesperada de los campesinos cubanos ante el asedio de la burocracia y la falta de decisión de las autoridades.

Los precios de la leche y del ganado son casi humillantes para el pequeño agricultor, añade. "¿En qué lugar del mundo encuentras leche con ese valor? Además del costo de transporte, para llevarla a los centros estatales de acopio, que es de 500 pesos. Eso significa que solo para cubrir el costo del transporte de la leche hay que vender 25 litros de leche".

Casimiro explica que no hay cómo obtener ganancias, ya sea vendiendo el animal o la leche. El Estado compra un toro de 1.000 libras, luego de que el animal ha sido cebado durante dos o tres años, con todos los gastos (transporte, sanidad, impuestos y viajes para hacer trámites) e implicaciones para su comercialización, en menos de lo que cuesta un lechón de 47 libras. El campesino termina recibiendo el equivalente a 47 dólares por un animal así, a 14 pesos la libra. "¿Dónde está la rentabilidad?", inquiere.

Los ganaderos siguen estando atenazados por excesivos controles, bajos precios y la obligatoriedad de vender buena parte de sus producciones al Estado

El ganadero denuncia que lleva 30 años en las mismas circunstancias y condiciones, enfrentando obstáculos burocráticos y luchando contra la falta de decisiones serias para el desarrollo del campo y de oportunidades productivas que permitan la movilidad social ascendente de los campesinos cubanos. "Si compro una lata de 11 onzas de carne enlatada [en las tiendas en divisas], cuesta [el equivalente de] 500 pesos. No es posible desarrollar la agricultura, ni la ganadería, ni el tabaco, en estas condiciones. Lo sufrí también cuando sembraba tabaco. Hay algo que está roto hace tanto tiempo, no veo la luz", concluye.

Esa realidad explica en gran medida el déficit de 11 millones de litros de leche con que cerró 2023 en la Isla. Para la prensa oficialista el problema radica en los responsables de la industria láctea, el problema, sin embargo, como explica Casimiro, es estructural y de fondo. Los ganaderos siguen estando atenazados por excesivos controles, bajos precios y la obligatoriedad de vender buena parte de sus producciones al Estado.

Como indicaba Marina, una mujer de 61 años que recibe leche por dieta médica, a 14ymedio en días pasados, "la situación es aún más grave de lo que revelan las autoridades". Incluso si "crean la ilusión de que están repartiendo leche cuando en realidad nos están dando una miseria. Para colmo, la leche viene cada vez más aguada. Uno la pone en el fogón y, aunque no se corta, no hierve. Se queda evaporándose ahí como si fuera agua".

Otro ciudadano se hacía eco de las denuncias que sugieren que "le están echando almidón de yuca a la leche. Yo no sé con qué la están mezclando, pero mi esposa y yo decidimos no comprar más", pese a la necesidad, "no me arriesgo a darle eso a mis hijos".

Entre tanto, el Ministerio de Agricultura ordenó paralizar las transacciones de compra y venta de ganado mayor a partir del 15 de febrero, con excepciones de los sacrificios autorizados por razones sanitarias de urgencia o para venta al Estado. El régimen pretende iniciar el 1 de marzo un "control especial" para cuantificar las cabezas existentes en el país y así "disponer de una caracterización de la situación actual del sector ganadero en Cuba".

Según las cifras oficiales, hay más de 200.000 personas, naturales y jurídicas, que poseen ganado vacuno y bufalino, y unos 167.000 que disponen de equino. El último Anuario Estadístico, publicado en 2023 con los datos de 2022, indicó la existencia de 947.300 cabezas de equino en la Isla y 3.516.400 de vacuno, la cifra contrasta con los seis millones que se contabilizaron en 1958. El censo de este año no se anuncia mejor que el de 2023.

