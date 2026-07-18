La empresa estatal Palmares reabre el DiTú en Sancti Spíritus a precios impagables

Alitas de pollo a 2.500 pesos, croquetas de jamón a 1.500 o unas simples papas fritas, a 700 pesos son algunos de los alimentos ofertados.

Sancti Spíritus/Los DiTú, esos pequeños establecimientos que pretendían competir en Cuba con las grandes cadenas de comida rápida estadounidenses como McDonald’s o Kentucky Fried Chicken, llevan años siendo sinónimo de decadencia. Ahora, la Empresa Extrahotelera Palmares, que gestiona los establecimientos turísticos más legendarios en la Isla –expropiados después de 1959–, como el cabaret Tropicana, La Bodeguita del Medio o el bar Floridita, se ha propuesto revivir la red.

El que acaban de inaugurar en Sancti Spíritus, hace apenas unos días, en la Carretera Central esquina Paseo Marcos García, fue anunciado por la propia firma estatal –que pertenece al grupo Cubasol, dependiente del Ministerio del Turismo– con bombos y platillos. “¡La noticia que todo el pueblo espirituano estaba esperando! Nos llena de muchísima alegría anunciarles que desde hoy abrimos nuevamente las puertas del queridísimo DiTú”, escribían en sus redes el pasado 13 de julio.

"Por un 'chavito' te comías diez croquetas y por 90 centavos te tomabas una cerveza"

La información añadía que la apertura formaba parte “de las acciones por el verano y en saludo al 26 de Julio”. Y prometía: “Regresamos totalmente renovados, listos para ser tu parada favorita de este verano y con dos grandes sorpresas”, la instalación de paneles solares como fuente de energía y “ofertas estrellas, crujientes, deliciosas y diseñadas con la máxima calidad para deleitar incluso a los paladares más exigentes de la familia”.

Inaugurados cuando Cuba se abrió a la dolarización de los años 90, los DiTú pasaron a ser parte del imaginario popular tras desaparecer, como símbolo de lo que podía adquirirse con el extinto peso convertible. "Por un chavito te comías diez croquetas y por 90 centavos te tomabas una cerveza", recuerda un jubilado espirituano.

Tabla de precios del DiTú recién reinaugurado en Sancti Spíritus. / 14ymedio

A juzgar por los testimonios de los vecinos que acudieron al llamado, el renovado establecimiento no puede causar mayor decepción. “Las ofertas son casi las mismas que antes, los mismos snacks, las mismas croqueticas famosas, las mismas alitas de pollo frita, todo”, dice Mayra, añadiendo el pero fundamental: “A unos precios que nos tienen a todos hablando”.

Alitas de pollo a 2.500 pesos, croquetas de jamón a 1.500 o unas simples papas fritas, a 700 pesos son algunos de los alimentos ofertados. La tabla va desde un café expreso, a 200 pesos, a la “Tabla Di Tú”, una suerte de menú variado, por 4.500.

“Mucho uniforme nuevo, mucho paradito ahí virando a ver qué te pides, pero con esos precios de por Dios la vida, poca gente va a venir”, lamenta Mayra, señalando la vigilancia de los empleados sobre los curiosos que merodean por el lugar.