Vecinos de Sancti Spíritus donan más de 10.000 dólares a Etecsa para comprar paneles solares

Sancti Spíritus/Ante la falta de conexión a internet, un grupo de vecinos reunió 10.300 dólares y 26.000 pesos cubanos para comprar paneles solares y el resto del kit fotovoltaico destinado a alimentar la radiobase local de la empresa estatal Etecsa, en el poblado de Zaza del Medio, en el municipio espirituano de Taguasco. Los apagones mantenían incomunicado a los vecinos casi todo el tiempo, ya que la electricidad solo volvía durante un par de horas entre cortes que podían durar más de un día.

Según relataron los residentes, la iniciativa tuvo detractores, que cuestionaban que fueran los propios vecinos quienes tuvieran que financiar a una empresa estatal conocida por sus abusivos precios, la mala calidad del servicio y su papel en el control estatal de internet. Aun así, reunieron el dinero para recuperar la conexión, sobre todo para poder comunicarse con sus familiares en el exterior.

Instalación de paneles solares en la radiobase móvil de Etecsa en Zaza del Medio. / Radio Sancti Spíritus

La prensa oficialista, sin embargo, al informar sobre la instalación del sistema fotovoltaico en la radiobase del poblado espirituano, evita explicar que la iniciativa partió de los propios vecinos. Lo más que llega a reconocer es que “a través de una convocatoria hecha por diferentes medios, se logró recaudar todo el respaldo económico para obtener los paneles solares”, según declaró a Radio Sancti Spíritus el presidente del Consejo Popular, Luis Orlando Gómez Castro.

El funcionario también admitió que buena parte del financiamiento provino de familiares en el exterior: “Resaltar a aquellos que, incluso desde el exterior, con sangre cubana todavía, han aportado a esa situación monetaria que se necesitaba para restablecer la comunicación en Zaza del Medio”.

“Resaltar a aquellos que, incluso desde el exterior, con sangre cubana todavía, han aportado a esa situación monetaria que se necesitaba para restablecer la comunicación en Zaza del Medio"

El medio estatal admite que el gobierno local no disponía del presupuesto para financiar “una inversión tan costosa”, y aunque destaca “la importancia de la participación popular para alcanzar el financiamiento necesario”, omite explicar el origen de la iniciativa y cuánto dinero aportaron los clientes de una empresa que seguirá cobrándoles unas tarifas muy por encima de los estándares internacionales, para uno de los peores servicios de internet en el mundo.

Etecsa, el único operador de telecomunicaciones de Cuba, mantiene el monopolio de la telefonía e internet en la Isla y está bajo el control del conglomerado militar Gaesa. La compañía ha sido objeto de constantes críticas por la mala calidad de sus servicios, sus elevadas tarifas y su papel en la censura y el filtrado del contenidos, al estar subordinada a las prioridades del régimen y no a las necesidades de sus clientes. Desde su red permanecen bloqueados numerosos sitios web de medios independientes y organizaciones críticas con el Gobierno, a los que los usuarios en Cuba solo pueden acceder mediante VPN.

En momentos de especial tensión política, la empresa ha ejecutado las órdenes del Gobierno para restringir el acceso a internet y bloquear las comunicaciones, como ocurrió durante las masivas protestas del 11 de julio de 2021, así como el bloqueo selectivo de líneas telefónicas de activistas y opositores.