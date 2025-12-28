Tania Velázquez Rodríguez, presidenta de Etecsa en tiempo de 'tarifazo'

La directiva es licenciada en Economía por la Universidad de Oriente y lleva trabajando en el monopolio estatal de telecomunicaciones la friolera de 26 años.

La directiva no solo acaba el año viva, sino que el subidón de precios ni siquiera se ha reflejado en el índice de precios al consumidor

La Habana/Resistir es vencer, una máxima que aplica más gente de la deseada en el mundo, y que sin duda se repitió varias veces este verano Tania Velázquez Rodríguez, la presidenta de Etecsa que tuvo que dar la cara por un tarifazo que, le gustara o no, debió defender por tierra, mar y aire. La directiva es licenciada en Economía por la Universidad de Oriente y lleva trabajando en el monopolio estatal de telecomunicaciones la friolera de 26 años, dos características que sobran para darse cuenta de que la red lleva hecha trizas desde el mismo momento en que llegó internet al mundo.

Velázquez ya presidía el monopolio, de hecho, cuando en 2023 se difundió un estudio sobre la velocidad de las conexiones de todos los países y en el que –a nadie sorprenderá– la Isla ocupaba el podio. Por la cola, claro. Para ser exactos, Cuba lograba 7,21 megavatios por segundo (Mbps, 5 horas, 23 minutos y 37 segundos), frente a los 319,59 Mbps de Mónaco (7 minutos y 18 segundos) o, más cerca geográfica y culturalmente, los 292,21 Mbps de Chile (7 minutos 59 segundos). Los anuncios de mejoras con el cable submarino de Orange que pasa por Martinica –Arimao–, o del ALBA-1, que llega desde Venezuela por Jamaica, apenas han mejorado la experiencia del usuario, por mucho que la funcionaria comenzara este 2025 celebrando que se había triplicado la conexión en comparación con 2021.

No podía pensar aquel día Velázquez que su cara llegaría a ser, realmente, muy popular, y no precisamente por algo bueno

No podía pensar aquel día Velázquez que su cara llegaría a ser, realmente, muy popular, y no precisamente por algo bueno. Su primera comparecencia televisiva tras el anuncio del tarifazo del 30 de mayo con el que los precios de algunas ofertas se multiplicaron por 13 y se limitaron las ventas en moneda nacional para favorecer los paquetes comprados en el exterior con los que captar divisas fue descrita así en este diario: “La respuesta de Tania Velázquez Rodríguez, presidenta de Etecsa, fue una combinación de drama corporativo y victimismo revolucionario: obsolescencia tecnológica, fraudes internacionales y deudas impagables. El catálogo completo del manual del buen monopolio en apuros”.

A aquella aparición en la Mesa Redonda le siguieron otras. Velázquez asumía en primera persona la decisión del Gobierno –verdadero artífice del bombazo inflacionario– y debía desfilar por cuanto programa pudiera para defender la medida más contestada del año –y más allá– entre sus propios correligionarios. Solo dos días después, tuvo que acudir a una Mesa Redonda a ofrecer alguna diminuta contraprestación a los estudiantes universitarios, alzados como nunca antes contra el Gobierno y dispuestos no solo a ir a la huelga, sino a acudir a los mismísimos tribunales –como así ocurrió.

Casi sin dormir, al otro día le tocó sentarse junto a Miguel Díaz-Canel, que este año ha ido abandonando lentamente el interminable podcast con el que entonces aún castigaba durante 60 largos minutos quincenales a quien tuviera arrestos para escucharlo. Velázquez se sumó con innegable ahínco a la tediosa dinámica del programa aportando la poco interesante cantidad de radiobases dañadas en Cuba, el costo de cada una de ellas, los precios de las baterías y algún otro dato con el que convencer a los cubanos de que debían rascarse el bolsillo para sostener la precaria red de comunicaciones o, mejor aún, de que convencieran a sus familiares para hacer lo propio en dólares, mucho más útiles que los inservibles pesos.

"En 2025, iniciamos con un 25% de las recargas que recibíamos en 2021. El cambio ha sido tan drástico que nos ha descapitalizado nuestro flujo de ingreso y eso ha impedido que podamos cumplimentar compromisos establecidos en el tiempo: tecnologías, licencias, capacidades", dijo un buen día la directiva, que acabó dentro de la lista de represores que elabora una organización de Miami, por “reprimir la libertad de expresión e información” al imponer precios prohibitivos a internet.

Aquel fue el mayor momento de sinceridad de ese mes tan largo para Velázquez, sobre cuyos hombros recaía la constante amenaza de una huelga universitaria

Aquel fue el mayor momento de sinceridad de ese mes tan largo para Velázquez, sobre cuyos hombros recaía la constante amenaza de una huelga universitaria que tenía apoyo en el mero corazón del oficialismo, con Silvio Rodríguez o El Necio a la cabeza y, casi peor aún, la propia Federación Estudiantil Universitaria, a punto de desgajarse en el momento más tenso que el tarifazo supuso.

Velázquez no solo acaba el año viva, sino que el subidón de precios ni siquiera se ha reflejado en el índice de precios al consumidor. Tan desastrosamente lo mide la Oficina Nacional de Estadística e Información que no ha actualizado el peso de las telecomunicaciones en la cesta de la compra de los cubanos desde 2010, cuando apenas había telefonía.

La presidenta sabe que resistir puede tener premio. Su antecesora, Mayra Arevich Marín, salió de Etecsa directa al Consejo de Ministros, donde lleva –con idéntico éxito– la cartera de Comunicaciones desde 2021.