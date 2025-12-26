José Jasán Nieves, el totí del caos económico

Nieves llegó al periodismo sin imaginar que un día sería presentado en la prensa oficial como la encarnación de un complot financiero global contra Cuba.

Un periodista al que le endosaron la inflación, el mercado informal y, si se descuidan, hasta los apagones y la epidemia

La Habana/Dice un antiguo refrán que “todos los pájaros del monte comen arroz, pero la culpa siempre es del totí”. El poder cubano también ha echado mano de un “ave negra” a la que culpar de su desastre económico cada día en el Noticiero.

La encontraron en el medio independiente El Toque, y concretamente en su líder y rostro más visible, José Jasán Nieves Cárdenas, quien, según la narrativa oficial, es responsable de casi todos los males de la Isla y practica el “terrorismo económico”.

Nacido en Cienfuegos en 1987, y exiliado actualmente en Estados Unidos, Nieves llegó al periodismo sin imaginar que un día sería presentado en la prensa oficial como la encarnación de un complot financiero global contra Cuba. Desde 2017 es editor jefe del medio independiente El Toque, que adquirió cuando comenzó a publicar el precio de las divisas en el mercado informal, un dato que millones de cubanos consultan a diario para saber cuánto se encoge su salario o pensión por la inflación disparada.

Cuando la gente creyó más en El Toque que en los partes triunfalistas del Gobierno, este, en lugar de preguntarse por qué el peso se hunde en un mar de desabastecimiento, déficit fiscal y desconfianza, optó por la explicación más cómoda e inverosímil: buena parte de la responsabilidad de la inflación y los altos precios es de un periodista con una página web.

Según el economista Pável Vidal, el interés especial de las autoridades, no solo en atacar a El Toque, sino en montar operativos contra los intermediarios de remesas informales, podría estar relacionado con el objetivo de fondo de “allanar el camino para la introducción de la tasa de cambio oficial supuestamente flotante”, que finalmente las autoridades han adoptado con cifras sospechosamente cercanas a la del medio independiente.

De cualquier modo, El Toque pasó de ser un sitio incómodo, a convertirse en el blanco de la propaganda oficial.

Aunque antes hubo algunas presiones e interrogatorios a miembros del equipo, la mayor cruzada contra el medio comenzó en 2024, y en 2025 se consolidó en forma de comunicados oficiales con acusaciones de “manipular” el mercado de divisas y de formar parte de un complot financiado por Washington para hundir la economía. Se habló incluso de “tráfico de divisas”, “evasión fiscal” y “terrorismo económico”, y se fabricó un relato en el que Nieves aparecía como cerebro de una conspiración para hacer llegar dinero en la Isla a beneficiarios de programas de EE UU.

Mientras La Habana profundizaba su campaña de descrédito, parte de la población cubana la interpretaba como un linchamiento mediático y un asesinato de reputación, mientras otros creían el discurso oficial.

Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa denunciaron la difamación, las amenazas y las presiones contra el equipo de El Toque como parte de un “patrón sistemático de persecución” a periodistas cubanos.

Antes de salir de Cuba, Nieves había enfrentado algunas presiones sobre su entorno. En el exilio, las amenazas han subido de tono y la Seguridad del Estado ha llegado a publicar datos personales suyos y de su familia. En México, simpatizantes del régimen organizaron un mitin de repudio en su contra. Él y su equipo han sido públicamente amenazados en medios procastristas con una improbable extradición y la cárcel. Nieves no se amedrenta: “Seguiremos haciendo lo que tanto les molesta y que son nuestras herramientas para la construcción de la democracia deseada: periodismo riguroso, servicio público y contrapropaganda”.