Los 14 rostros que marcaron el pulso de Cuba en 2025

Cada uno, desde su sitio, ha influido en la conversación pública o ha encarnado una dimensión profunda de este año convulso

La Habana/Cada diciembre, 14ymedio vuelve a proponer los rostros que han destacado durante el año en Cuba. Algunos reflejan la faz del poder, otros el del agotamiento o la esperanza. Entre apagones, juicios, huracanes, virus y huidas, el país no ha cambiado demasiado, pero los protagonistas son otros. Este 2025 fue, más que nunca, un mosaico de crisis y reinvenciones: la política mostró su cara más cínica; el oriente de la Isla, devastado por el huracán Melissa, devolvió al país su imagen más vulnerable; y en los márgenes de la vida cotidiana, periodistas, migrantes y atletas volvieron a ponerle nombre propio a estos meses.

Los 14 rostros que presentamos no caben en una misma categoría. Hay funcionarios que ascendieron veloces, presos políticos cuya resistencia sostuvo a muchos; y migrantes que, aun desde lejos, definen la realidad de la Isla con sus remesas, sus llamadas y sus convocatorias. Cada uno, desde su sitio, ha influido en la conversación pública o ha encarnado una dimensión profunda de este año convulso.

Son rostros que hablan del deterioro –el de las instituciones, los servicios básicos, las economías familiares–, pero también del ingenio y la capacidad de adaptación. Mirarlos juntos es asomarse a una radiografía del país: unos aparecen por el ejercicio del poder; otros, por el costo de enfrentarlo. Unos se hicieron visibles por contribuir a la crisis; otros, por ser víctimas de la debacle cubana.

Elegirlos no ha sido un acto de simpatía ni de condena. Más bien, se trata de reconocer cómo estas figuras –diversas, contradictorias, distantes entre sí– influyeron de manera decisiva en el clima emocional y político de 2025. Entre ellos hay quienes intentaron sostener el andamiaje del Estado pese al desgaste evidente de sus estructuras; quienes pagaron con cárcel o destierro forzado su disidencia; quienes se abrieron paso en el deporte, el civismo o las redes sociales.

2025 fue el año de las fracturas visibles: la sanitaria, la eléctrica, la alimentaria, la moral. También fue el año en que algunas voces lograron atravesar el ruido, desde los que pronosticaron apagones interminables hasta los que denunciaron abusos, pasando por quienes desafiaron la narrativa oficial desde el exilio o desde un teléfono móvil. Estos rostros, más que un listado, componen un mapa. Cada uno aporta un fragmento de verdad, una arista de país que no puede narrarse desde un solo enfoque.

Aquí están, entonces, los protagonistas involuntarios o buscados de un año duro y crucial. Algunos seguirán en el centro del escenario en 2026; otros cerrarán su ciclo este diciembre. Pero todos, sin excepción, dejan una huella inequívoca en la memoria reciente de Cuba. Con ellos se puede contar la historia completa: la de los que mandan y la de los que resisten.

Los 14 rostros de 2025

1. Represores devueltos a Cuba

2. Desterrados por el régimen cubano

3. Laura Gil, la hija del ministro que exigió transparencia en el juicio de su padre

4. Yosvani Rossell García, el cuerpo como forma de denuncia

5. José Jasán Nieves, el totí del caos económico

6. Inés María Chapman, la ingeniera que quiere ordenar el caos

7. Marta Elena Feito, la ministra que negó la pobreza y terminó devorada por ella

8. Lázaro Guerra Hernández, el hombre de los apagones

9. Tania Velázquez Rodríguez, presidenta de Etecsa en tiempo de 'tarifazo'

10. Los estudiantes, alzados contra Etecsa y derrotados

11. Leyanis Pérez, reina del triple salto

12. Juan Reinaldo Pérez, el hombre que profundizó la crisis del béisbol cubano

13. La generación Z en Cuba, ni callada ni sumisa

14. Óscar Pérez-Oliva Fraga, el poder del linaje de los Castro