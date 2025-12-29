Leyanis Pérez, reina del triple salto

Su balance le valió ser reconocida por las autoridades deportivas nacionales como la mejor atleta del año, con el boxeador Julio César La Cruz.

La Habana/La triplista cubana Leyanis Pérez Hernández afirma que “la vida es un momentico que hay que aprovecharlo” y así lo hizo en 2025. Con 23 años, se adueñó del Mundial de Atletismo y superó a la venezolana Yulimar Rojas, revalidó el título en la Liga de Diamante y ganó el campeonato mundial en pista cubierta. Este balance le valió ser reconocida por las autoridades deportivas nacionales como la mejor atleta del año, con el boxeador Julio César La Cruz.

Los logros de Pérez llegaron en un momento en que el deporte cubano carece de figuras como el pentacampeón olímpico Mijaín López, la judoca Idalys Ortiz y la velocista Omara Durand, todos retirados, además de una serie de fracasos en el boxeo, la lucha, el béisbol y el voleibol. La pinareña ha hecho resurgir al atletismo golpeado por las fugas.

El camino le ha deparado tropiezos. Tras un amargo quinto lugar en los Juegos Olímpicos en París 2024, Pérez se adjudicó el oro en el Mundial Indoor Glasgow. Inició 2025 con un segundo lugar en el Miramas Meeting de atletismo. Siempre con saltos que superan los 14 metros.

Detrás de Pérez se encuentra el entrenador Ricardo Ponce, quien ha centrado las prácticas en ejercicios para que la triplista rompa la barrera de los 15 metros. Logró el objetivo en el Meeting Puma de Guadalajara (2024), sin embargo, un ligero viento a favor superior al permisible (2,3 m/s) le impidió validar el registro.

“Hay que hacer muchos sacrificios, pero nada supera la satisfacción de superarse a uno mismo y ganar una medalla”, afirmó la triplista en septiembre pasado

Pérez se ha centrado en detalles técnicos con la pierna izquierda. Ponce afirma que la joven está preparada para saltar 15,20. Aunque si salta 15,30, mejor. “Hay que hacer muchos sacrificios, pero nada supera la satisfacción de superarse a uno mismo y ganar una medalla”, afirmó la triplista en septiembre pasado. Este año, también, se graduó como licenciada en Cultura Física.

El camino no ha sido sencillo para Pérez. La joven superó una contractura que le impidió competir en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. “Aceptar que estaba ahí, y no competir, fue algo fatal para mí”, contó al mismo medio. En ese momento su entrenador tomó a la espigada atleta de 1,88 metros y le afirmó que “todo iba a cambiar, que la vida iba a seguir”.

La triplista, que reside en consejo popular Cuba Libre, conocido como El Rancho, en el municipio de Pinar del Río, empezó a destacar en el plano internacional en 2022: se llevó el Iberoamericano en Alicante (España) y se ubicó en el cuarto peldaño en la final del Mundial de Eugene (EE UU).

En los Juegos Panamericanos de 2023 ganó la medalla de oro con una marca de 14,75 metros. Subió al podio del Campeonato Mundial de Atletismo con una medalla de bronce con un brinco de 14,96 metros en su primer intento. Su mejor marca en su carrera la registró en julio de ese año con 14,98 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora aspira a conseguir una medalla olímpica.

Pérez dijo a la agencia AFP en septiembre pasado que “cuando estás en Cuba solo tienes que seguir el legado que ya existe, entrenar fuerte para seguirlo”. La joven recordó que en sus inicios, “la escuela del triple ya estaba muy hecha, había grandes triplistas y saltadores en mi país, así que no te queda otra que salir a darlo todo”.