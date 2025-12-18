Leyanis Pérez y Julio César La Cruz, reconocidos por el régimen como los mejores atletas de Cuba

Los voleibolistas Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz también fueron reconocidos como equipo

La Habana/La triplista Leyanis Pérez y el boxeador Julio César La Cruz fueron seleccionados por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) como los mejores atletas de disciplinas individuales de 2025 en la Isla.

“Enhorabuena a la gente del atletismo cubano”, destacó en Facebook Deporcuba, que subrayó que la triplista “firma un año remarcable”. La pinareña cerró en septiembre pasado la temporada en Tokio como la nueva reina del triple salto tras destronar en su regreso a la venezolana Yulimar Rojas –tercer lugar con 14,7 metros–, mientras que la plata se la llevó la campeona olímpica dominiquesa Thea LaFond (14,89 m).

Antes de ello, Pérez ratificó su supremacía con la obtención por segunda vez consecutiva de la Liga Diamante, mundial en pista cubierta, el campeonato mundial, además de ser líder mundial con un salto de 14,94 metros y encabezar el ránking de la especialidad.

La elección del pugilista La Cruz se sustentó en la medalla de bronce obtenida en un certamen de World Boxing, ganar el cinturón continental de la Asociación Mundial de Boxeo que lo llevó a ser retador directo al Cinturón Mundial y récord con su decimoquinto reinado nacional, publicó la oficialista Radio Coco.

En una ceremonia encabezada por la vicepresidenta del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Teresa Yamila Méndez, junto a periodistas especializados, también se dieron a conocer los atletas y equipos más destacados del año en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

La pareja de voleibol de playa integrada por Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz, fue seleccionada como mejor equipo, por su desempeño sobresaliente en los Juegos Panamericanos Júnior.

En béisbol, pese a la falta de resultados internacionales y las fugas de jóvenes, se distinguió a la softbolista Yilian Tornés. En tanto, el lanzador pinareño Liván Moinelo fue distinguido como Protagonista del Acontecimiento del Año y mejor atleta en contrato, según informó José Antonio Miranda, director general de Alto Rendimiento del Inder.

El reconocimiento subraya el impacto competitivo y mediático del pelotero, así como su relevancia dentro y fuera del país, en un contexto donde los contratos internacionales son parte clave del desarrollo deportivo.

La luchadora Yainelis Sanz y el jugador de Baseball5 Carlos Alejandro Rivera fueron reconocidos como parte del cambio generacional.

Baseball5 se consolidó como una disciplina estratégica por su dinamismo, alcance internacional y proyección olímpica.