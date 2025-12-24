Represores devueltos a Cuba

Este fue el año de las devoluciones sistemáticas de esos mismos migrantes que fueron fieles servidores del régimen de La Habana

La Habana/Si en 2024 los cubanos vieron a cientos de ex funcionarios del régimen instalarse en Estados Unidos, el país enemigo por excelencia, 2025 fue el año de las deportaciones sistemáticas de esos mismos migrantes que fueron fieles servidores del régimen de La Habana.

Apenas tomó posesión el presidente Donald Trump, en enero, la nueva Administración, con Marco Rubio como secretario de Estado, revocó la orden con la que Joe Biden, en las últimas horas de su mandato, sacó a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Después, el flamante Gobierno reinstauró la Lista Restringida de Cuba, y también suspendió el mecanismo de solicitud de categorías de visas para funcionarios del régimen.

La primera deportación sonada fue, en febrero, la de la influencer Cinthya Medrano, conocida como La Cintumbare, polémica por haber elogiado al mandatario Miguel Díaz-Canel en alguna de sus transmisiones y criticado a las madres que protestaban por comida en mitad de la crisis.

Ya en marzo, detuvieron al ex agente de la inteligencia cubana Tomás Emilio Hernández Cruz, de 71 años, quien había rehecho su vida en West Park, Florida, y había mentido en su proceso de residencia. El ex funcionario se encuentra en estos momentos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de detención de Broward, a la espera de ser deportado en algún momento.

Fue justo después de que el congresista cubanoamericano Carlos Giménez envió una carta al Departamento de Seguridad Interna (DHS) en la que pedía investigar y deportar de inmediato a más de 100 personas con vínculos con el régimen castrista y residencia en EE UU, de las que adjuntaba sus nombres.

Uno de ellos era Daniel Morejón García, un represor que figura en la lista de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y que fue devuelto a la Isla en mayo. El ex funcionario, implicado en la represión de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, había sido detenido en abril por el ICE.

También deportada fue, en septiembre, finalmente, Melody González Pedraza, la ex jueza cubana conocida por su actuación en los procesos contra manifestantes del 11J, luego de perder su caso de asilo. Antes que ella fueron devueltos su propio esposo, William Hernández Carrazana, y su hermano, Ruber González Pedraza. Todos ellos habían ingresado a EE UU en 2024 con parole humanitario.

Así fue como entró a territorio estadounidense también Jorge Luis Vega García, conocido como Veguita, ex teniente coronel del Ministerio del Interior señalado durante décadas por su rol en actos de violencia en prisiones cubanas. Detenido en agosto, fue deportado el pasado 6 de noviembre.

El mismo destino espera a otros ex funcionarios del régimen, como Yuniel Báez Pedrera, que un día fue líder de la Unión de Jóvenes Comunistas de La Habana y se reconvirtió en empresario en Florida. Fue arrestado a finales de noviembre, a su llegada a Miami de un viaje a la Isla.