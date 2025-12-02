Detienen en Florida a un ex líder de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba

Yuniel Báez Pedrera, a la izquierda, de camisa roja, cuando era primer secretario de la UJC de La Habana, en una imagen de 2015.

Yuniel Báez Pedrera había fundado una empresa en EE UU y fue arrestado a su regreso de un viaje a la Isla

Madrid/Yuniel Báez Pedrera, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana durante más de una década, se encuentra hoy en Krome, el principal centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. Según publica este martes Martí Noticias, el ex funcionario fue arrestado la semana pasada a su llegada a Miami de un viaje a la Isla.

Según las fuentes gubernamentales que confirmaron la información al diario cubanoamericano, las autoridades migratorias detectaron incongruencias en la solicitud de residencia permanente de Báez Pedrera, al que acusan de ocultar información clave sobre su pasado político como dirigente del régimen cubano, lo cual viola las leyes de EE UU.

El ex funcionario comparecerá ante un juez de inmigración en las próximas semanas, señala Martí Noticias, y enfrenta una posible deportación. El pasado junio, fue ese medio el que reveló que Báez Pedrera se había reconvertido en empresario en Gainesville, Florida, donde fundó la firma Pa’ La Familia LLC, dedicada al envío de paquetes y combos de alimentos para Cuba, la venta de boletos de avión y trámites de documentos.

En aquel reportaje, Martí Noticias contó que el ex funcionario, de 46 años, había ingresado a territorio estadounidense el 11 de septiembre de 2022 –aún no estaba en vigor el parole humanitario– y que pidió asilo político. De igual manera, explica que intentó contactar con Báez Pedrera, sin éxito, y que este eliminó sus redes sociales después.

Pese a haber solicitado refugio, denuncia el diario cubanoamericano, el ex funcionario realizó “varios viajes recientes a Cuba”. Tampoco consta que hubiera roto con el régimen cubano, al que sirvió en el pasado. Como líder de la UJC, la imagen de Báez Pedrera era recurrente en los medios estatales.

Su caso se suma al de otros antiguos servidores públicos cubanos que, identificados por las autoridades migratorias estadounidenses, fueron detenidos y, en última instancia, expulsados. El más reciente, el ex militar Jorge Luis Vega García, Veguita, represor en centros penitenciarios de máxima seguridad de Matanzas y Ciego de Ávila, deportado a la Isla el pasado 6 de noviembre.

Veguita siguió así el camino de la ex jueza Melody González Pedraza, conocida por su actuación en los procesos contra manifestantes del 11 de julio de 2021 y expulsada tras perder su caso de asilo.

Otro caso fue el Daniel Morejón García, residente en EE UU e identificado como represor por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado a la Isla el pasado 30 de mayo.

Más de 100 cubanos vinculados con el régimen figuran en una lista que el congresista Carlos Giménez entregó el pasado marzo al Departamento de Seguridad Interna. En ella se presume que figuraba Jorge Javier Rodríguez Cabrera, amigo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, detenido en su caso en julio por el ICE en Las Vegas, donde había creado un exitoso negocio.