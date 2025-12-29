Juan Reinaldo Pérez, el hombre que profundizó la crisis del béisbol cubano

Si durante la gestión del funcionario de 53 años han escaseado los buenos resultados, lo que no ha faltado han sido las promesas

La Habana/Con algo de fortuna y de rebote, Juan Reinaldo Pérez Pardo se insertó en el organigrama del deporte estatal de Cuba por partida doble. El hombre que llevó al béisbol cubano bajo su mandato a ocupar su peor ranking mundial en su historia fue designado hace cuatro años como titular de la Comisión Nacional de Béisbol, tras la muerte de Ernesto Reynoso por covid-19, y meses después se convirtió en el presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCB), tras el fallecimiento de Higinio Vélez, lo que lo llevó a asumir dos responsabilidades que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) había separado anteriormente.

Salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol, en 2023, la selección nacional ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se presentó durante la gestión del funcionario nacido en Villa Clara. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el Team Asere pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

La suma de malos resultados provocó que, a mediados de este año, Cuba bajara a la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011, aunque en los últimos meses logró ganar algunos puntos para ubicarse en el noveno escalón, solo 41 puntos arriba del octavo sitio, Panamá, un lugar que no ha podido superar en los últimos dos años.

No ha podido detener el éxodo de los principales talentos del país, que buscan una mejor vida lejos de la Isla ante los pobres salarios

En el ámbito local, no obstante, es donde más se han reflejado sus malos manejos. No ha podido detener el éxodo de los principales talentos del país, que buscan una mejor vida lejos de la Isla ante los pobres salarios (3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite).

Este año llevó a que el principal espectáculo deportivo del país, la Serie Nacional, sea considerada “la peor de la historia”, calificativo que llegó no de un medio independiente, sino desde la televisión pública, el 2 de diciembre pasado. Casi en horario prime, periodistas de Tele Rebelde repasaron todas las complicaciones que ha vivido la temporada, desde robos, equipos que no descansan “porque no tuvieron fluido eléctrico el día anterior”, árbitros que “no llegan”, bajas de peloteros “por el virus” y falta de transporte, entre otras. Al final del programa dijeron que “esto ya pasa de lo permisible” y lanzaron un llamado enérgico: “No se puede dejar morir el béisbol en Cuba”.

Si durante la gestión del funcionario de 53 años han escaseado los buenos resultados, lo que no ha faltado han sido las promesas. A finales del año pasado delineó un programa de desarrollo de cuatro años. Dijo que el objetivo principal sería recuperar los lugares históricos que Cuba tuvo alguna vez en todas las categorías del béisbol. Aseguró también que se reanimaría el proyecto de talentos, que se mejorarían los mecanismos de pago a entrenadores y árbitros, y que se implementaría la diferenciación salarial de los peloteros. Además, sostuvo, se priorizaría el trabajo en las categorías inferiores.

Sin embargo, esas palabras llegaron solo meses después de que anunció –por segundo año consecutivo– la cancelación del Torneo Sub 23. Periodistas oficialistas ventilaron en ese entonces que en el país “hay varios deportes que no pueden completar sus competencias previstas en el año por dificultades logísticas y de presupuestos”.

Periodistas oficialistas ventilaron en ese entonces que en el país “hay varios deportes que no pueden completar sus competencias previstas en el año por dificultades logísticas y de presupuestos”

Un año antes, en 2023, tampoco se llevaron a cabo el campeonato nacional 9-10 años, la etapa final del Béisbol 5 y la Copa Nacional de Béisbol femenino, además del Campeonato Nacional Sub-18, que quedó sin concluir.

Eso sí, aunque las jóvenes promesas han quedado en el desamparo, el presidente de la FCB será el dueño de la carrera deportiva de los peloteros de 16 años y Sub 18 con la firma de contratos. Apenas el pasado 8 de diciembre, se anunció que la Federación será el único “titular” para “negociar” entre las jóvenes promesas y los equipos extranjeros, lo que hará que entren a las arcas estatales hasta 10 millones de dólares para compensar los años de formación del atleta.

Pese a sus deficiencias, en abril de este año fue ratificado en el cargo. Los cuestionamientos llegaron desde los outsiders, pero también del propio oficialismo. Ernesto Amaya, cronista de Radio Guamá y el canal Tele Pinar, dijo que la “trayectoria profesional de Pérez Pardo ha estado marcada por más desaciertos que logros”, pero que su ratificación “no sorprendía “debido a la tendencia de perpetuar cargos vitalicios”.

En un extenso post, agregó que “la decisión de ratificar a Pérez Pardo refleja la falta de renovación y meritocracia en el deporte cubano, así como la complicidad de aquellos que votaron por él”. También dijo que “la ratificación es un recordatorio de que, en Cuba, el deporte parece estar más ligado a la política y las relaciones personales que al mérito y la capacidad”.