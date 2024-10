'Escambray' justifica la posposición de la Serie Nacional y la Liga Élite de béisbol en Cuba

Las autoridades también anunciaron la cancelación del Torneo Sub 23 por falta de recursos

La Habana/El medio oficialista de Sancti Spíritus, Escambray, justificó este viernes la decisión del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de posponer los dos certámenes de béisbol más importantes a nivel nacional por la crisis. Según explicó el diario, en el contexto de “guerra económica” en el que vive la Isla, llevar a cabo la III Liga Élite y la 64 Serie Nacional sería “contraproducente”.

Escambray recordó que, tras el anuncio el pasado 14 de octubre del cambio de calendario, muchos seguidores del deporte reclamaron que se reprogramara la Liga Élite –celebrada a finales de año– para el próximo marzo y la Serie Nacional para dentro de un año. Para el medio, sin embargo, el cambio de fecha no tiene nada de extraordinario si se tiene en cuenta que los eventos exigen “una logística importante de todo tipo y de la cual el país hoy no dispone”.

En ese sentido, al menos, el diario estatal profundizó más en las causas para postergar los juegos que el Inder, que no dedicó una palabra a la profunda crisis económica. “Resulta incoherente realizar un evento que aún no ha mostrado toda su validez después de retomarse, no al menos en un país que se debate en repartir una gota de combustible entre la generación eléctrica y las ambulancias, que se debate en qué garantías establecer para comprar con un dólar el arroz y el azúcar de la canasta familiar, los insumos para producir alimentos o el medicamento que falta en la farmacia”, zanjó Escambray sobre la Liga Élite.

Los eventos exigen una logística importante de todo tipo y de la cual el país hoy no dispone

Ante ese escenario, añade el medio, “la pelota y cualquier evento deportivo, e incluso cultural, pierde jerarquía”. De hecho aconseja que ese torneo se suspenda hasta que las condiciones del país lo permitan y hace una comparación poco afortunada, al poner como ejemplo los Juegos Olímpicos, que cancelaron tres ediciones por las guerras mundiales –conflictos que dejaron, sumados, alrededor de 85 millones de muertos–, y el caso de Tokio 2020, que se pospuso un año por la pandemia. “Hasta donde sé, la Liga Élite de béisbol no les llega ni a los talones en importancia a esos eventos”, remacha.

Con esos “pocos recursos que tiene el país”, plantea, se podría desarrollar la Serie Nacional, “que demanda un andamiaje logístico aún más fuerte y que es, en definitiva, el principal evento sociocultural que tiene Cuba”.

Mover el calendario tendrá diversas consecuencias. Una de ellas, en las estadísticas, ya que no habrá un cierre de la Serie Nacional el año entrante, sino que se prolongará hasta 2026 y, por lo tanto, no habrá un ganador en 2025. Además, “es un letargo demasiado extenso para uno de los pocos alivios recreativos de la nación”, explica Escambray, que calcula que serán al menos cinco meses sin béisbol en la Isla.

No hay modo de distraerse ni de desconectarse de los problemas que tiene el cubano de a pie día tras día

Al pie de una nota de Cubadebate sobre el anuncio del Inder, los cubanos también hicieron patente su descontento: “En todo ese tiempo hasta marzo de 2025 los aficionados no podrán disfrutar del pasatiempo nacional. No hay modo de distraerse ni de desconectarse de los problemas que tiene el cubano de a pie día tras día. Muy mala la decisión, la verdad”, comenta un usuario.

Los anuncios negativos de las autoridades sobre el deporte no acabaron ahí. El 15 de octubre pasado, durante el abanderamiento del equipo de peloteros que competirá en el torneo Premier 12, Juan Reynaldo Pérez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, informó de que se cancelaba el Torneo Nacional Sub 23, debido a que la mitad de las provincias “no están en condiciones de desarrollarlo”. La razón: el evento se hace con el presupuesto local y no hay fondos.

“Es la segunda vez consecutiva que el Sub 23 suspende su campeonato nacional por temas de dinero. No se puede hacer algo que contribuye al desarrollo de los peloteros más jóvenes del país, pero sí hay que jugar de todos modos en marzo una Liga Élite no profesional, cuyos objetivos siguen siendo muy cuestionables”, criticó el periodista deportivo Yasel Porto.

El pasado miércoles, Porto informó también de los problemas económicos que vive el equipo de los Industriales de La Habana. Según denunció, los miembros llevan más de dos meses sin recibir sus salarios. En su mensaje, y haciendo alusión a las autoridades, el periodista agregó: “A ver si alguien lo ve y, al menos, siente un poco de vergüenza”.