La FCB será "agente obligatorio" de los jóvenes peloteros cubanos en negociaciones internacionales

El organismo podrá exigir hasta 10 millones de dólares de compensación por haber financiado la formación de los atletas

La Habana/La Federación Cubana de Béisbol (FCB) se está adueñando de la carrera deportiva de los peloteros de 16 años y Sub 18 con la firma de contratos. El documento compartido por el medio especializado Pelota Cubana USA denuncia al organismo como el único “titular” para “negociar” con equipos y tiene derecho a cobrar 10 millones de dólares por la formación del atleta.

“En pocas palabras, la FCB convierte a cada prospecto en una ficha bajo su control, decide su futuro deportivo y se impone como ‘agente obligatorio’ en cualquier negociación internacional”, subraya el mismo medio. Es una medida que deja en “segundo plano el sueño del pelotero”, agregó.

El contrato es firmado por Juan Reinaldo Pérez como representante de la FCB y los padres del pelotero. Según se establece en el documento, el organismo rector del béisbol destina “cuantiosos recursos económicos, educativos y humanos” en la formación de los atletas para que “puedan aspirar a convertirse en atletas de alto rendimiento y profesionales de élite”.

La realidad es distinta. En marzo de 2024, la falta de dinero llevó a la Comisión Nacional de Béisbol de Cuba a delegar en las autoridades deportivas provinciales la dotación de bates, sólo les entregó 25. En abril, se denunció que el equipo juvenil de La Habana tuvo que jugar con pulóveres en sus partidos porque no le entregaron las camisas de sus uniformes.

Según el contrato, los “entrenamientos de alto nivel” se realizan “en instalaciones deportivas preparadas al efecto”. Sin embargo, algunos sitios de formación están en ruinas, el abandono de los estadios Jesús Suárez Gayol (Artemisa) y el combinado deportivo José María Pérez Capote, conocido como Pontón, así lo confirman.

El caso más reciente de desatención fue denunciado por el periodista Osbel Benítez Polo. El Nicaragua Libre de Herradura, Pinar del Río, luce como “un potrero para el pasto del ganado”.

“La desatención, el descuido, la desdicha y la falta de cumplimiento por parte de la dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en la provincia”, subrayó el comunicador. Benítez acusó a la directora provincial del Inder, Daniellys Sánchez, de negligencia por no dar respuesta a la solicitud de los padres de los pequeños atletas.

En marzo pasado, el vicepresidente del Inder, Omar Venegas Echemendía, reconoció que había en la Isla 1.325 instalaciones deportivas que estaban “evaluadas de regular y mal”.

Con estos contratos, la FCB no busca frenar las imparables fugas de talentos, sino sacar provecho de ellas. En octubre pasado, 14ymedio contabilizó la salida de 14 beisbolistas en busca de un contrato con alguna filial de los equipos de Grandes Ligas. República Dominicana se convirtió en el segundo hogar de jóvenes de las selecciones Sub 15 y Sub 10, que se forman en academias.

Los abandonos de talentos han dejado fuera a la FCB de los contratos que alcanzan. En el actual período de firmas, al menos 40 cubanos consiguieron acuerdos con equipos estadounidenses. El pelotero de 16 años Diego Tornés firmó por 2.500.000 de dólares con los Atlanta Braves. Andey Garrido, de 18 años, acordó con St. Louis Cardinals y recibió un bono de 175.000 dólares.

A mediados de octubre Roberto Peña fue contratado por los New York Mets. El pícher obtuvo un bono por 350.000 dólares, el incentivo más alto para un lanzador en la organización durante el actual período de firmas internacionales 2024-2025. En el listado también se encuentran Kevin Álvarez con los Houston Astros y Alejandro Cruz con los White Sox.