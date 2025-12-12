Al pelotero Jorge Soler le impidieron ver a sus abuelos por fugarse y ahora rechaza jugar con Cuba el Clásico

Soler abandonó la Isla en lancha en 2011 después de varios intentos fallidos y un castigo de la FCB.

El atleta escapó en 2011 de la Isla y en 2012 logró un contrato de 30 millones de dólares con Chicago Cubs

La Habana/El pelotero cubano de Los Angeles Angels, Jorge Soler, El Crudo, reiteró su negativa a ser parte de la selección nacional de béisbol que participará en el Clásico Mundial. “Respeto a todo el que quiera ir. No tengo nada en contra de ellos, cada quien toma su decisión y piensa diferente”, dijo en el podcast Recta al Pecho.

El atleta no olvida que el régimen le impidió regresar a la Isla cuando murieron sus abuelos, quienes lo criaron. “Yo era el nieto favorito de mi abuelo, porque siempre estaba conmigo en la pelota”, recordó Soler, al momento que contó que cuatro años después de su fuga, falleció su abuelo y después su abuela.

“En ese tiempo estaba vigente la regla que si te habías ido del país no podías regresar en ocho años. No pude ir a Cuba a ver a mis abuelos por esta situación”, comentó.

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) contactó al atleta en 2023 y desde entonces ha manifestado su rechazo a formar parte del llamado Team Asere. En abril pasado, justo cuando se manejaba la incorporación de peloteros que compiten en las Grandes Ligas, nuevamente Soler puntualizó: “No voy a jugar el Clásico”.

Soler abandonó la Isla en lancha en 2011 después de varios intentos fallidos y un castigo de la FCB. A inicios de ese año, la Guardia Costera lo detuvo junto con el también pelotero Alejandro Piloto cuando estaban a 45 millas al sur de Cayo Hueso. Los atletas fueron regresados a Cuba.

“Me suspendieron, pero no me dijeron por cuánto tiempo sería el castigo”. El pelotero recordó que a él nunca lo dieron de baja del servicio militar. “Me empezaron a llegar citas y eso me desesperó, sabía que si me cogían ya no iba a poder irme”.

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) contactó al atleta en 2023 y desde entonces ha manifestado su rechazo a formar parte del llamado Team Asere

Finalmente logró salir y se estableció en Haití. Cuando estaba en Cuba, en una salida a México, con el equipo sub-15, le dijeron que podía alcanzar una cifra de cinco millones de dólares. Sin embargo, su primer contrato, en 2012, con Chicago Cubs fue por 30 millones de dólares por nueve años. Su debut en las Grandes Ligas de EE UU se dio en 2014.

Entre sus logros, Soler ha ganado hasta el momento dos Series Mundiales con Chicago Cubs (2016) y Atlanta Braves (2021), que representó su mejor año al ganar el Jugador Más Valioso y Premio de Momento Legendario.

En abril pasado celebró una década como jugador en Grandes Ligas. “Han sido 10 años llenos de sacrificios, altibajos, y significa mucho para mí. Mi familia y yo estamos contentos de alcanzar esa meta”, señaló momentos antes de recibir una botella de coñac Louis XIII.

“Vas a fallar muchísimo, pero mientras estés dispuesto a trabajar y seguir día a día, en un abrir y cerrar de ojos, estarás en los 10 años. Y Jorge es un testimonio de eso”, resumió su ex compañero de equipo Travis d’Arnaud.

Soler “no tuvo el comienzo perfecto en su odisea de 10 años”, precisó D’Arnaud, pero “siguió adelante y se mantuvo fuerte, y luego regresó con los Reales y conectó 48 cuadrangulares, y tuvo problemas al comenzar ese año; luego, se fue a los Bravos y fue JMV de la Serie Mundial. Continuó siendo exitoso siendo él mismo y sin intentar hacer demasiado; simplemente siguió trabajando duro cada día”.