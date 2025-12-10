El cubano Aroldis Chapman espera el aval de Red Sox para estar en el Clásico Mundial con Gran Bretaña

La Habana/Aroldis Chapman, el Misil Cubano, espera que su equipo, los Red Sox de Boston, le dé su aval para jugar con Gran Bretaña el próximo Clásico Mundial. Es el requisito que falta para que el pelotero retorne a un torneo en que no está desde hace 17 años, su última participación fue con Cuba en 2009.

Chapman apareció en la preselección que presentó el manager Bradley Marcelino, señaló el periodista Francys Romero. El seleccionador conoce bien el potencial del cubano, que en agosto pasado llegó a un acuerdo con el equipo de Boston por 13,3 millones de dólares para 2026. El acuerdo precisa que si el zurdo de 37 años alcanza las 40 entradas en la temporada, recibiría otros 13 millones de dólares en 2027.

Para Gran Bretaña, contar con un lanzador como Chapman sería un gran aporte. El portal Al Bal destacó que con el llamado del cubano, “el equipo británico busca consolidarse en el escenario global. La experiencia del holguinero podría ser el impulso que necesitan para lograrlo. Su experiencia y habilidades serían invaluables para un equipo que aún está en proceso de encontrar su identidad”.

Según el periodista de Swing Completo, José Alberto Portela, que Chapman esté con Gran Bretaña "para muchos se asemeja a una utopía”. Además, subrayó que “la parte burocrática no será de fácil cumplimiento y el permiso de la organización Boston Red Sox flota en la incertidumbre”.

Chapman rechazó ser parte del llamado Team Asere cubano. El atleta no olvida que luego de su intento frustrado de fuga en 2008 fue separado del equipo nacional con el que participó y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. “Nadie te quiere, nadie quiere hablar ni andar contigo y todo el mundo te reprocha”, señaló.

Finalmente se fugó en 2009, pero como sucede con todos los atletas que desertan, tuvieron que pasar ocho años sin poder entrar a la Isla. “Fui la oveja negra de todo Holguín y posiblemente de toda Cuba”, dijo en marzo pasado al medio especializado Swing Completo al tiempo que se mostró en contra del llamado de peloteros que por desertar son considerados “traidores, gusano y vendepatria”.

El portal Al Bat recordó que existe una “conexión especial” de Chapman con Gran Bretaña por su abuelo paterno, quien emigró de Jamaica a Cuba. En junio pasado había la posibilidad de que fuera parte de la novena estadounidense, sin embargo, su padre fue el que inclinó la balanza por la selección de Reino Unido. “Vamos, vamos para allá” le dijo su mentor cuando le manejó la posibilidad.

En el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, Gran Bretaña aparece en el Grupo B junto con Estados Unidos, México, Italia y Brasil.