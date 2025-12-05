El virus golpea a varios peloteros de la Serie Nacional de Béisbol

Más de veinte peloteros de Isla de la Juventud presentan náuseas, vómitos, escalofríos y el club debe reagendar su juego ante Villa Clara

La Habana/Náuseas, vómitos, escalofríos y cólicos abdominales son los síntomas que presentaron 24 peloteros y cuatro miembros de la dirección del equipo de béisbol de Isla de la Juventud. Un cuadro epidemiológico que obligó al club a suspender el pasado jueves el partido ante Villa Clara en el estadio Augusto César Sandino.

Los mismos malestares también los han presentado dos árbitros designados para este encuentro. Este viernes se realizó un examen físico a los pacientes y “se tomaron muestras de alimentos y heces fecales para estudios de laboratorio por el Departamento de Epidemiología de Medicina Deportiva y del Centro de Higiene de Santa Clara”, precisó el comentarista Dairón Pérez Urbano en sus redes sociales.

Pese a que “no” existe “evidencia de intoxicación por ingerir algún alimento descompuesto”, subrayó el narrador, “se plantean como posibles causas del brote, la diarrea del viajero y la transgresión alimentaria”. Por su parte, el doctor Jesús Guzmán Piñeiro precisó que no se han reportado “pacientes deshidratados ni con alguna otra complicación qué requiera ingreso hospitalario”.

El caso se registra en medio de una crisis sanitaria en la Isla por una epidemia de arbovirus, epecialmente chikungunya de "gran magnitud"

El caso se registra en medio de una crisis sanitaria en la Isla por una epidemia de arbovirus, epecialmente chikungunya de “gran magnitud”, que registra 40.801 casos. El virus que circula en el país sigue golpeando a la Serie Nacional. El jardinero Francisco Martínez recién se reincorporó a los entrenamientos con Avispas tras recuperarse de un contagio que alejó del club en varios partidos. Otros peloteros del conjunto que también reportaron contagios son Osvaldo Acuña y Euclides Pérez.

El manager de Holguín, Lugdis Pineda, confirmó el lunes pasado varios contagios por chikungunya. “Luis Caser está mejor”, mientras que Uberleydis Estévez, Michel Gorguet y Yasiel González “están recuperándose”, dijo, y añadió: "Es importante que los atletas estén bien, porque aún quedan muchos juegos y debemos cuidar su salud”. Cristian Onofre se encuentra en observación. Entre tanto, José Miguel y Jesús Enrique Pérez ya entrenan con el resto del conjunto. Luis Lawrence y Orleidis Cuba ya superaron el virus.

La crisis sanitaria ha llevado al Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (Inder) a reagendar varios encuentros de béisbol. A inicios de noviembre, se suspendió el duelo entre Granma y Mayabeque, por un virus que afectó a buena parte de la plantilla de los Alazanes.

El Ballet Nacional de Cuba debió cancelar en noviembre sus funciones, tras confirmarse que varios de sus bailarines también se encuentran enfermos “en el contexto de la situación epidemiológica actual”. La compañía reconoció que, pese a reajustar elencos para sostener las presentaciones, la “indisposición imprevista” de más artistas obligó a suspender las funciones.