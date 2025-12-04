Cuba sí va al Clásico Mundial de Béisbol y ya entregó la plantilla preliminar de 50 peloteros

Los peloteros Andy Pagés, Yoan Moncada y Zach Neto están en la plantilla que entregó el manager Germán Mesa para el Clásico Mundial de Béisbol.

En la convocatoria del manager Germán Mesa se encuentran Andy Pagés, Yoán Moncada y Zach Neto, mientras que el caso de Yariel Rodríguez aún no se define

La Habana/Finalmente, y después de semanas de incertidumbre, Cuba sí participará en el Clásico Mundial de Béisbol. De acuerdo con el medio especializado Cuban Baseball Digest, el equipo nacional de la Isla "cuenta con los permisos necesarios y pronto anunciará su participación en el torneo".

El mismo medio afirmó que las negociaciones de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCB) con las Grandes Ligas de EE UU "han sido positivas y han avanzado significativamente". La publicación se da días después de que el presidente del Clásico Mundial, Jim Small, asegurara en Puerto Rico que el llamado Team Asere estaría en marzo como parte del evento.

Este miércoles, el periodista Francys Romero informó que la FCB entregó un roster (listado) preliminar de 50 peloteros. Además, subrayó que ningún federativo cubano estuvo presente en el Winter Meetings 2026, que tuvo lugar en Orlando, Florida, y tampoco se espera que "asistan a la reuniones invernales".

Este miércoles, el periodista Francys Romero informó que la FCB entregó un roster (listado) preliminar de 50 peloteros

Entre los beisbolistas que eligió el manager Germán Mesa se encuentran Andy Pagés, Yoan Moncada y Zach Neto. Se contempla la incorporación de Yariel Rodríguez; sin embargo, el periodista de Pelota Cubana USA, Yusseff Diaz, dijo que la inclusión del pelotero sigue en debate. Pese a que el lanzador ha manifestado su interés por estar con la Isla, hay directivos que no le perdonan el incumplir en 2023 un contrato con el equipo japonés de los Dragones de Chunichi.

El equipo de Mesa presentó como jardineros a Pagés, sin embargo, sigue sin darse una respuesta del equipo de los Angeles Dodgers donde juega. En esta línea se tiene a Víctor Labrada (Mariners de Seattle) y Albert Lara (Algodoneros de Unión Laguna).

El equipo de Mesa presentó como jardineros a Pagés, sin embargo, sigue sin darse una respuesta del equipo de los Angeles Dodgers donde juega

Como jugadores de cuadro se tiene además de Zach Neto (Angeles Angels), a los agentes libres (FA) Andy Ibáñez, Yoan Moncada, Ernesto Martínez Jr. y de Yiddi Cappe (Miami Marlins), Alexander Vargas (Cincinnati Reds) y Jean Walters (Arizona Diamondbacks).

Mesa contempla a Omar Hernández (Reales de Kansas City) como receptor. En la posición de lanzador tiene a Daysbel Hernández (Bravos de Atlanta), Ryan Fernández (Cardenales de San Luis), Lázaro Estrada (Toronto Blue Jays), Rafael Sánchez (Toronto Blue Jays) Yariel Rodríguez (Toronto Blue Jays), Emmanuel Chapman (Pittsburgh Pirates), Denny Larrondo (FA), Pedro Santos (FA), Jorge Marcheco (Angeles Angels), Silvano Hechavarría (Toronto Blue Jays), Josimar Primo (Indios de Mayagüez), Osiel Rodríguez (Bravos de León), Jan Carlos Hechavarría (Angeles Angels), Robert Roilan Portuondo (Pittsburgh Pirates) y Elián Leyva (FA).

En la lista también se encuentran los zurdos Daviel Hurtado (New York Mets), Darién Núñez (FA), Julio Robaina (Algodoneros de Guasave), Francis Texidó (Angeles Angels), Randy Labaut (agente independiente) y Andrés Pérez (Charros de Jalisco).