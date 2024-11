A un paso de su peor marca histórica, Cuba baja un escalón en el ranking de la pelota mundial

La Habana/El Equipo Cuba cerrará 2024 rozando el que fue su peor puesto histórico en la clasificación en la pelota internacional. La Isla descendió un escalón en el ranking de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), publicado este miércoles, y se ubica en décima posición, a solo un paso de su peor registro –el lugar 11–, en 2021.

El fiasco en el Torneo Premier 12 fue el colofón de un año de malos resultados. El conjunto cubano llegó como noveno lugar del mundo al certamen, pero quedó penúltimo, con solo una victoria en cinco partidos. Además, fue el que menos carreras anotó –unas 15–, para un promedio de tres por juego. Por causa de esos números, Cuba sumó 3.096 puntos en el listado, detrás de Puerto Rico, con 3.340.

La selección cubana fue la que menos puntos generó durante 2024 dentro del top 10 del ranking mundial. El equipo solo pudo sumar 401 unidades, muy lejos del segundo peor equipo en el año, República Dominicana, con 760. Para la clasificación se toma en cuenta también lo logrado en categorías menores, donde tampoco hubo grandes resultados.

El bajo rendimiento también ha provocado que el Equipo Cuba, que en 2012 fue el líder del ranking mundial, cayera incluso a nivel regional. Hoy en día ocupa el sexto lugar en el continente americano, detrás de Venezuela, que ahora es tercera en el mundo, con 4.846 puntos.

En la lista también figuran México (4.729), Estados Unidos (4.691) y Panamá (3.334). La clasificación de la World Baseball Softball Confederation la lidera Japón con solvencia, pese a que cayó contra Taiwán en la final del último Premier 12. Acumula 6.866 unidades, muy por encima de los taiwaneses, quienes están en segundo lugar, con 5.489.

Los pobres resultados de Cuba en torneos internacionales son ya una constante desde hace una década. Su registro en 2013, luego de disputar el Clásico Mundial, fue el último en el que la selección tuvo más triunfos que derrotas en un año, al ganar cuatro partidos y perder solo dos.

Durante el Premier 12 de 2015, los cubanos clasificaron en la segunda ronda, donde cayeron ante Corea del Sur. De esta manera cerraron ese año con un récord de 3-3. Dos años después, en 2017, disputaron nuevamente el Clásico Mundial. En ese torneo llegó la segunda fase del evento, donde cayó por paliza (14-1) ante Países Bajos. Con esa derrota, su marca fue 2-4. Esa ha sido, hasta ahora, la peor actuación para Cuba en ese torneo, del que fue finalista en 2006.

En 2019, en la segunda edición del Premier 12, la Isla quedó eliminada por primera vez en la fase de grupos. Terminó en décima posición general, con una victoria y dos derrotas. Ese mismo año la selección disputó los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. La competición, que el Equipo Cuba dominó a lo largo de la historia –con 12 títulos, 10 de ellos consecutivos, de 1971 a 2007–, culminó con tres derrotas en cuatro cotejos y se quedó en el antepenúltimo puesto. Al final del año, su récord fue 2-5.

Dos años después se disputó el Preolímpico de 2021, rumbo a los Juegos de Tokio, otra justa en la que los combinados cubanos habían mostrado superioridad, con tres preseas doradas de cinco posibles. Solo en un par de ocasiones se tuvo que conformar con la plata. No obstante, esas esperanzas de rememorar viejas glorias no llegaron, dado que no se consiguió el boleto. Ese año ganó un juego y perdió dos.

Para 2023 hubo tintes agridulces. Por un lado, el equipo llegó a la semifinal del Clásico Mundial y se clasificó para la segunda ronda del campeonato con marca de 2-2. En cuartos derrotó a Australia en un apretado compromiso (4-3), pero luego perdió contra Estados Unidos en semifinales (14-2). Pese al escenario positivo, el registro en el torneo fue de tres victorias y tres derrotas. Ese mismo año disputó los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y fue eliminado en la primera fase. Apenas pudo ganar un juego de cuatro para terminar el año con cuatro triunfos y seis descalabros.

Finalmente, en 2024 disputó cinco juegos, todos en el marco del Premier 12, con una victoria y cuatro derrotas, lo que deja un récord total de 13 partidos ganados y 24 perdidos en más de una década.