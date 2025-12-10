“No se puede dejar morir el béisbol en Cuba”, clama un comentarista en la televisión estatal

A lo largo de la temporada se han suspendido partidos por problemas de alojamiento, transportación y los virus en la Isla

La Habana/Ni siquiera los medios oficiales pueden evitar emitir críticas hacia la desastrosa situación del béisbol cubano, antiguo deporte emblema del país. Fue el caso, el pasado 2 de diciembre, del programa Bola Viva de Tele Rebelde, donde los comentaristas dieron rienda suelta a verdades como puños al enumerar las complicaciones que ha vivido la temporada. Robos, equipos que no descansan "porque no tuvieron fluido eléctrico el día anterior", árbitros que "no llegan", bajas de peloteros "por el virus", falta de transporte, fueron algunos de los problemas puestos sobre la mesa, además del "famoso proyecto de patrocinio, que no termina de cuajar, sin olvidar las salidas de los talentos".

Al respecto, Duanys Hernández, uno de los colaboradores, dijo con sorna que la Serie Nacional bien podría llamarse "Breton es un bebé", en referencia a un documental cubano del director Arturo Sotto que explora lo "real maravilloso" en la Isla. El periodista deportivo Renier González no desaprovechó el micrófono para señalar culpables.

"Esto ya pasa de lo permisible", asevera, en un clip que estos días corre en redes como la pólvora. "No se puede dejar morir el béisbol en Cuba. Es parte de la cultura, de la identidad, del ADN del cubano. Si seguimos con esta indolencia y siguen pasando cosas como equipos que no descansan porque no tuvieron fluido eléctrico el día anterior o árbitros que no llegar". Y sentenciaba: "Hay que buscar salvar la Serie Nacional porque se está muriendo".

"Los problemas de alimentación, que se sabe que no son en este momento lo mejor, también son de la provincia"

Guillermo Rodríguez, otro comunicador, salió al paso, y señaló que “toda la culpa no puede ser de la Comisión Nacional de Béisbol”, aunque en su intervención terminó por exponer más problemas. “El tema de la transportación, cuando un equipo llega tarde, es un tema de la provincia. Los problemas de alimentación, que se sabe que no son en este momento lo mejor, también son de la provincia”.

Al final del espacio, entre los tres comunicadores llegaron a la conclusión de que era un “tema de todos”, y coincidieron que la actual "es la peor Serie Nacional de la historia”.

El torneo, que empezó seis meses después de su fecha habitual para priorizar los “pocos recursos que tiene el país” en su organización, ha pospuesto varios partidos por temas como imprevistos con la capacidad hotelera, como sucedió con el equipo de Ciego de Ávila en Las Tunas, a finales de septiembre, lo que ha apretado el calendario, pues hay pocas fechas para reprogramar los encuentros. En otras ocasiones se informó que las comidas de los peloteros estaban en malas condiciones e incluso se reportó que, pocos días antes de iniciar el certamen, varios jugadores no contaban con insumos importantes de sus uniformes e implementos deportivos.

Asimismo, los retrasos en los arribos de jugadores y autoridades han sido una constante en la actual Serie Nacional. En septiembre, el equipo Industriales de La Habana tuvo problemas con la transportación marítima desde Nueva Gerona hasta Batabanó. Ello provocó que su llegada se diera casi un día después y de madrugada a su destino.

A eso se suman suspensiones de series completas debido a que muchos peloteros han presentado cuadros febriles por alguno de los virus que hoy azotan a buena parte de la población en la Isla. A finales de octubre, los Industriales de La Habana reportaron cinco casos en su plantilla, mientras que las Avispas de Santiago informaron de nueve. El 8 de noviembre, el duelo entre Granma y Mayabeque se suspendió debido a que uno de los virus golpeó a buena parte de la plantilla de los Alazanes. “Varios atletas de Granma están enfermos, entre ellos los tres receptores del equipo. Los duelos se efectuarán al término de la etapa clasificatoria”, informó en ese entonces el periodista oficialista Wilber Pastrana.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) informó, en octubre del año pasado, que movería en el calendario tanto la III Liga Élite de Béisbol Cubano como la Serie Nacional. Entonces, aseguró que el motivo era evitar que se jugara “en los meses de más altas temperaturas, con el consecuente beneficio para sus protagonistas”. No obstante, medios como Escambray señalaron días después que, en el contexto de “guerra económica” en el que vive la Isla, llevar a cabo la III Liga Élite y la 64 Serie Nacional sería “contraproducente”.

Para el diario de Sancti Spíritus, estos eventos exigen “una logística importante de todo tipo y de la cual el país hoy no dispone”.

Deportivamente, mover el calendario también tendrá diversas consecuencias. Una de ellas, en las estadísticas, ya que no habrá un cierre de la Serie Nacional este año, sino que se prolongará hasta 2026 y, por lo tanto, no habrá un ganador en 2025.