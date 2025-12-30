La generación Z en Cuba, ni callada ni sumisa

Las redes sociales funcionan como una ventana desde la cual muchos jóvenes retratan su vida en la Isla.

La Habana/En distintos puntos del mundo, la Generación Z ha comenzado a ocupar un lugar visible en la vida pública. Jóvenes nacidos a finales de los años noventa y principios del siglo XXI han participado en protestas y movimientos sociales que han cuestionado gobiernos, liderazgos tradicionales y discursos oficiales, desde Perú a Indonesia, pasando por Madagascar, Kenia, Marruecos o Filipinas.

Ese despertar generacional, con sus propias particularidades, también ha empezado a manifestarse en Cuba. Lejos de la imagen de apatía que durante años se asoció a la juventud en la Isla, algunos jóvenes han encontrado maneras de expresar inconformidades y de intervenir en debates públicos desde sus entornos inmediatos o a través de plataformas digitales. Entre los nombres que han ganado visibilidad figuran Erlis Sierra y Ana Sofía Benítez, cuyas expresiones públicas han puesto en primer plano problemas cotidianos.

Sierra se hizo visible tras difundir un video en el que reclamaba a funcionarios del municipio de Contramaestre por los apagones

Erlis Sierra, médico pediatra residente en Baire, Santiago de Cuba, se hizo visible tras difundir un video en el que reclamaba a funcionarios del municipio de Contramaestre por los apagones, la falta de agua y la acumulación de basura, citando la Constitución cubana para fundamentar sus demandas. Poco después, dos agentes policiales lo detuvieron en su vivienda y lo trasladaron esposado a Santiago de Cuba, según denunciaron vecinos del lugar. Durante su arresto circuló otro video en el que Sierra afirmaba encontrarse “bien”, aunque algunos internautas señalaron que la grabación parecía realizada bajo supervisión de la Seguridad del Estado.

La madre del médico, Ania Gómez Leiva, también intervino públicamente al solicitar ayuda para la liberación de su hijo. Vecinos denunciaron entonces la presencia policial en la zona y advertencias dirigidas a quienes compartían información sobre lo ocurrido.

Ana Sofía Benítez ha utilizado los entornos digitales como espacio de reflexión

Por su parte, Ana Sofía Benítez ha utilizado los entornos digitales como espacio de reflexión. Sus publicaciones describen experiencias comunes de la vida en Cuba, como el acceso limitado a libros impresos y la dependencia de recursos en línea para estudiar e informarse. A través de estos relatos, ha expuesto cómo jóvenes de su generación enfrentan restricciones materiales mientras desarrollan estrategias para adaptarse a ellas.

Las redes sociales funcionan como una ventana desde la cual muchos jóvenes retratan su vida en la Isla. Audiencias fuera de Cuba siguen con atención estos contenidos, que ofrecen una mirada directa a las condiciones de vida de la población. El hashtag #VivoEnCuba ha ganado notoriedad como espacio donde creadores jóvenes documentan la realidad diaria. Algunos, como Frank Camayeris, alcanzaron popularidad antes de emigrar, mientras otros continúan produciendo contenido desde el país, como Aprendedora, quien recientemente narró la llegada del huracán Melissa desde su experiencia cotidiana en Holguín.